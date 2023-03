NBA EN VIVO: partidos de HOY, domingo 12 de marzo: horario y por dónde verlos

La National Basketball Association (NBA) sigue con su competencia con seis duelos imperdibles este domingo 12 de marzo. Los Angeles Lakers vs New York Knicks, Philadelphia 76ers vs Washington Wizards y San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder prometen captar la atención de los amantes del básquet.

Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO vía canales de TV y streaming.

NBA EN VIVO: partidos de HOY domingo 12 de marzo

Denver Nuggets vs Brooklyn Nets

Hora Estados Unidos: 2:30 p.m. (EST) / 1:30 p.m. (C) / 11:30 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 p.m.

Hora México: 1:30 p.m.

Hora España: 7:30 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Charlotte Hornets vs Cleveland Cavalliers

Hora Estados Unidos: 4:00 p.m. (EST) / 3:00 p.m. (C) / 1:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

Hora México: 3:00 p.m.

Hora España: 10:00 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Philadelphia 76ers vs Washington Wizards

Hora Estados Unidos: 5:00 p.m. (EST) / 4:00 p.m. (C) / 2:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Hora México: 4:00 p.m.

Hora España: 11:00 p.m.

New Orleans Pelicans vs Portland Trail Blazers

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 01:00 a.m. (Lunes 13 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 01:00 a.m. (Lunes 13 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Los Ángeles Lakers vs New York Knicks

Hora Estados Unidos: 08:00 p.m. (EST) / 07:00 p.m. (C) / 05:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 08:00 p.m.

Hora México: 07:00 p.m.

Hora España: 02:00 a.m. (Lunes 13 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass