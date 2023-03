NBA EN VIVO: partidos de HOY, domingo 5 de marzo: horario y por dónde verlos

La National Basketball Association (NBA) sigue su rumbo con diez partidos imperdibles. Este domingo 5 de marzo se jugarán llamativos encuentros como el Chicago Bulls vs Indiana Pacers, Brooklyn Nets vs Charlotte Hornetts y Los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors. Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO.

NBA EN VIVO: partidos de HOY domingo 5 de marzo

Dallas Maverick vs Phoenix Suns

Hora Estados Unidos: 1:00 p.m. (EST) / 12:00 p.m. (C) / 10:00 a.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Hora México: 12:00 p.m.

Hora España: 7:00 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Chicago Bulls vs Indiana Pacers

Hora Estados Unidos: 3:30 p.m. (EST) / 2:30 p.m. (C) / 12:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p.m.

Hora México: 2:30 p.m.

Hora España: 9:30 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors

Hora Estados Unidos: 3:30 p.m. (EST) / 2:30 p.m. (C) / 12:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p.m.

Hora México: 2:30 p.m.

Hora España: 9:30 p.m.

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Orlando Magic vs Portland Trail Blazers

Hora Estados Unidos: 6:00 p.m. (EST) / 5:00 p.m. (C) / 3:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Hora México: 5:00 p.m.

Hora España: 12:00 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Brooklyn Nets vs Charlotte Hornetts

Hora Estados Unidos: 6:00 p.m. (EST) / 5:00 p.m. (C) / 3:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Hora México: 5:00 p.m.

Hora España: 12:00 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Houston Rockets vs San Antonio Spurs

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 01:00 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz

Hora Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Hora México: 6:00 p.m.

Hora España: 01:00 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Washington Wizards vs Milwaukee Bucks

Hora Estados Unidos: 7:30 p.m. (EST) / 6:30 p.m. (C) / 4:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Hora México: 6:30 p.m.

Hora España: 01:30 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Boston Celtics vs New York Knicks

Hora Estados Unidos: 7:30 p.m. (EST) / 6:30 p.m. (C) / 4:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Hora México: 6:30 p.m.

Hora España: 01:30 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass

Los Angeles Clippers vs Memphis Grizzlies

Hora Estados Unidos: 10:00 p.m. (EST) / 9:00 p.m. (C) / 7:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Hora México: 9:00 p.m.

Hora España: 04:00 a.m. (Lunes 6 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass