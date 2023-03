NBA EN VIVO: partidos de HOY, lunes 6 de marzo: horario y por dónde verlos

La acción no se detiene en la NBA este lunes 6 de marzo.

Detroit Pistons vs Portland Trail Blazers abren la fecha en el Little Caesars Arena. Toronto Raptors visita a los Denver Nuggets mientras Sacramento Kings enfrentarán a los New Orleans Pelicans

Entérate a qué hora empiezan los partidos y por dónde verlos EN VIVO vía canales de TV y streaming.

NBA EN VIVO: partidos de HOY lunes 6 de marzo

Detroit Pistons vs. Portland Trail Blazers

Horario Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Horario México: 6:00 p.m.

Horario España: 1:00 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.

Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics

Horario Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Horario México: 6:00 p.m.

Horario España: 1:00 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.

Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers

Horario Estados Unidos: 7:00 p.m. (EST) / 6:00 p.m. (C) / 4:00 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Horario México: 6:00 p.m.

Horario España: 1:00 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.

Miami Heat vs. Atlanta Hawks

Horario Estados Unidos: 7:30 p.m. (EST) / 6:30 p.m. (C) / 4:30 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Horario México: 6:30 p.m.

Horario España: 1:30 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.

Denver Nuggets vs. Toronto Raptors

Horario Estados Unidos: 9:00 p.m. (EST) / 8:00 p.m. (C) / 6:00 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Horario México: 8:00 p.m.

Horario España: 3:00 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.

Sacramento Kings vs. New Orleans Pelicans

Horario Estados Unidos: 10:00 p.m. (EST) / 9:00 p.m. (C) / 7:00 p.m. (P)

Horario Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Horario México: 9:00 p.m.

Horario España: 4:00 a.m. (martes 7 de marzo)

Canales y streaming: Star Plus y NBA League Pass.