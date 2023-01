NBA EN VIVO: partidos de HOY, viernes 27 de enero: horario y por dónde verlos

Los partidos de la NBA no paran. Este viernes 27 de enero hay nuevos encuentros. Milwaukee Bucks no quiere dejar los primeros lugares de la conferencia este. Por su parte, los Bucks tendrán que vencer a los Pacers para no perder el ritmo.

Por otro lado, Memphis Grizzlies sigue persiguiendo los primeros lugares de la conferencia oeste. Para esto, necesita derrotar a Minnesota Timberwolves y presionar con esa victoria al líder Denver.

NBA EN VIVO: partidos de HOY viernes 27 de enero

Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks

Hora Estados Unidos: 07:00 p.m. (Este) / 06:00 p.m. (C) / 04:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia: 07:00 p.m.

Hora México: 06:00 p.m.

Hora España: 1:00 a.m.

Canales y streaming: Star+ NBA League Pass

Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies

Hora Estados Unidos: 07:30 p.m. (Este) / 06:30 p.m. (C) / 04:30 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia: 07:30 p.m.

Hora México: 06:30 p.m.

Hora España: 1:30 a.m.

Canales y streaming: Star+ NBA League Pass

Miami Heat vs. Orlando Magic

Hora Estados Unidos: 8:00 p.m. (Este) / 7:00 p.m. (C) / 5:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia: 8:00 p.m.

Hora México: 7:00 p.m.

Hora España: 2:00 a.m.

Canales y streaming: Star+ NBA League Pass

Oklahoma City Thunder vs. Cleveland Cavaliers

Hora Estados Unidos: 8:00 p.m. (Este) / 7:00 p.m. (C) / 5:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia: 8:00 p.m.

Hora México: 7:00 p.m.

Hora España: 2:00 a.m.

Canales y streaming: Star+ NBA League Pass

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Hora Estados Unidos: 10:00 p.m. (Este) / 09:00 p.m. (C) / 07:00 p.m. (P)

Hora Perú, Colombia: 10:00 p.m.

Hora México: 09:00 p.m.

Hora España: 4:00 a.m.

Canales y streaming: Star+ NBA League Pass