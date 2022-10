Neymar es acusado de apoyar a Bolsonaro para cancelar su deuda tributaria

Los problemas no dejan de seguir a Neymar Jr. Luego de que se conociera su postura sobre su apoyo al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, su rival político Lula Da Silva ha acusado al exjugador del Barcelona y Santos de haber respaldado a Bolsonaro para sí poder cancelar una deuda tributaria.

Lee también: Neymar apoya los bailes de Vinicius Jr. y lo defiende de Koke.

El expresidente brasileño cree que el futbolista del Paris Saint Germain apoya a su contendiente como un favor político, algo que muchos medios no descartan. Lo cierto es que el astro de la selección de Brasil sigue en el ojo de la tormenta.

Sería un favor político

El candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) Lula da Silva expresó ante los medios de su país que Neymar solo estaría apoyando al actual presidente Jair Bolsonaro con la promesa de poder cancelar una deuda que tenía pendiente con las arcas públicas.

De igual forma, el exmandatario confesó no estar enojado con el jugador del PSG. "No estoy enojado. Neymar tiene derecho a elegir a quien quiera como presidente. Creo que tiene miedo de que, si gano las elecciones, sepa que Bolsonaro le perdonó la deuda del impuesto sobre la renta. Creo que por eso me tiene miedo. Obviamente Bolsonaro hizo un trato con su padre", fueron sus declaraciones en un podcast.

Lee también: Neymar: las mejores curiosidades del jugador brasileño.

De la misma manera, Lula mencionó el proceso que el futbolista enfrenta por corrupción en España, donde tiene deudas pendientes con la Hacienda que se elevan a más de 35 millones de euros.

Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, El candidato de centroizquierda logro ser el más votado con 48% de los votos, cinco puntos porcentuales más que el de su contendiente ultraderechista. Ambos volverán a enfrentarse en la segunda vuelta, que se realizará el 30 de octubre.