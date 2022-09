Niño hincha del Arsenal se puso la camiseta del Chelsea para obtener la firma de Didier Drogba

Didier Drogba es uno de los jugadores más importantes y recordados por la hinchada del Chelsea. El delantero fue fichado por primera vez en 2004 y logró ganar hasta 14 títulos con los Blues. Cualquier fanático del fútbol haría hasta lo imposible para obtener su autógrafo, como es el caso de un pequeño hincha.

Niño le hace una broma de Didier Drogba

La leyenda del club, Didier Drogba, es muy amable con los fanáticos que se acercan a pedirle autógrafos. Sin embargo, una escena sorprendió a los fanáticos y género la risa del propio marfileño.

En un video compartido en las redes sociales, se puede ver a un niño de entre 12 o 14 años junto al exfutbolista. Al parecer, el pequeño le había pedido a la estrella que firmara su camiseta del Chelsea. Como es usual, Drogba fue muy amable con su fanático y la autografió.

Lo que no esperaba el africano es que luego de haber recibido su firma, el niño se quitaría la camiseta dejando a la vista su camiseta del Arsenal. El goleador no pudo evitar mostrar su sorpresa y reclamarle al pequeño, quien no dejaba de reír.

“Dios mío… Dios mío… ¿Cómo pudiste hacer eso?”, mencionó el futbolista.

Finalmente, Drogba se lo tomó con una broma y terminó riendo junto al pequeño.

Didier Drogba 🇨🇮 conquistó 14 títulos con Chelsea. Es el máximo goleador africano de la historia de la Champions y el máximo artillero de la selección de Costa de Marfil. Esto no se lo merecía. 😂pic.twitter.com/8WU6vY7G7M — VarskySports (@VarskySports) September 17, 2022

La reacción de los hinchas en redes sociales

El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios de los usuarios. Aunque Drogba aceptó la broma del pequeño y soltó algunas risas con él, algunos hinchas se mostraron molestos y aseguraron que era una falta de respeto. Sin embargo, otros se lo tomaron deportivamente y se rieron de la broma del niño.

“¡Vamos los Gunners!”; “¿Cómo le puedes hacer eso a Didier?”; “Pero cómo vas a atreverte a poner la camiseta del máximo rival”; “A todos menos a Didi, ¿por qué le hacen eso?”, fueron algunos comentarios sobre el video.