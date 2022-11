‘Partidazo de Youtubers 3’ terminó con ‘bronca’ y polémica

El ‘Partidazo de Youtubers 3’ reunió a diferentes streamers, creadores de contenido y más personalidades en un encuentro entre España y Francia. El partido terminó 2-0 a favor de los galos, sin embargo, la polémica y las peleas dentro del campo no se hicieron esperar, más aún, por las injusticias que señaló DjMaRiiO al finalizar el encuentro, y lo indignado que se mostró Ibai Llanos.

Leer también: Luis Enrique: "Si España no gana el Mundial, me gustaría que lo gane Argentina por Messi"





DjMaRiiO luego del ‘Partidazo de Youtubers 3’: “Nos han mentido, nos estafaron en este sentido”

DjMaRiiO destacó en una entrevista al final del partido que habló con AMINE, con quien había realizado en conjunto la unión de españoles y franceses, señalando que habían acordado que este encuentro iba a ser show, pero ellos trajeron a jugadores que se notaba que practicaban el fútbol.

“Lo hable con AMINE, un poco de show, vimos lo que recientemente hicieron en Inglaterra que fue un partido muy del ‘cachondeo’, y me dijo ‘Sí, sí, prefiero show a un partido serio’, pues obviamente yo he traído gente que no juega futbol, ósea, la mitad del equipo como Rubius no juegan, y la gente decía: ‘Ah, pero Willy juega al fútbol’, y bueno he hecho un equipo para ello. Total, que en el partido tenían a ‘Beckenbauer’ de central, una mezcla de Casimiro y Busquets en el medio”, señaló el youtuber de FIFA.

El periodista Miguel Ángel Román reveló que se comunicó con Andrés Onrubia, quien sigue el fútbol francés, y este le señaló que uno de los centrales de Francia jugó en tercera división, y era una promesa. “Nos ha llamado el corresponsal de AS en París, Andrés Onrubia, que domina el fútbol francés, y nos ha dicho que él lo entrevistó (al central francés), que era una de las promesas”, reveló.

Finalmente, DjMaRiiO solo atinó a decir que AMINE reveló que nadie en su equipo jugaba fútbol, y que se han sentido engañados. “Ayer yo hice aquí una entrevista con AMINE, y dijo: ‘No, es que en mi equipo nadie juega, ni ha jugado al fútbol, con eso te digo todo, obviamente nos han mentido, nos estafaron en este sentido”, agregó el youtuber.

Leer también: Streamer brasileño transmitirá en exclusiva el Mundial de Qatar 2022 por su canal de YouTube





Ibai Llanos: “Fue una sensación de menosprecio”

Por otro lado, Ibai Llanos, quien fue el DT de España contó la mala experiencia que tuvo con los aficionados y jugadores franceses. El streamer dijo sentirse humillado junto a su equipo de haber tenido que jugar en ese lugar. Asimismo, no entendió el ‘pasillo’ que les hicieron, que más bien sintió que era una burla.

“No sabéis amigos, de verdad, lo humillado que nos hemos sentido todos al jugar en esa encerrona, yo lo que hice, ni bien perdimos 2-0 es saludar a cada uno de los jugadores franceses. (…) Nos han dicho de todo, han hecho todo su show, de repente nos hacen un pasillo, ósea, el pasillo del final, yo digo ‘bueno, voy a pasar por el pasillo porque yo me considero una persona deportiva y una persona educada’. Haces un pasillo al perdedor como ‘de buen rollo’ y gesto deportivo, y es un pasillo donde nos faltaba que nos den collejas, ósea no entendí, fue una sensación de menosprecio, como de vacile, como que éramos los tontitos del show”, dijo el streamer español.

Por otro lado, Ibai Llanos criticó a AMINE de no haber controlado a los aficionados franceses por el micrófono, ya que la streamer Aroyitt, junto a otro grupo de personas, recibieron burlas e insultos en las tribunas.

“A mí me estas contando que a Aroyitt, en la grada, junto a más personas, le hacían así (gesto de burla) y le sacaban el dedo, a Aroyitt, esto es culpa también creo que de la guerra de los pixeles (Reddit), esto es la guerra de los pixeles también, entiendo, streamer francés, en este caso, creo que se llama AMINE, el no puede controlar a todo el mundo que va, pero sabéis lo que pudo hacer, pillar el micrófono y decir: ‘Chicos, esto creo que se está yendo un poquito de las manos, vamos a tranquilizarnos un poco’. Lo que sí pudo hacer es, como creador de contenido, pararlo”, agregó Llanos.