Periodista argentino previo al partido con Arabia Saudita: "La única ilusión que deben tener es conseguir la camiseta de Messi"

La Selección de Arabia Saudita dio la sorpresa de la fecha al derrotar 2-1 a Argentina en el inicio del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Esta derrota dejó sorprendidos a los fanáticos sudamericanos, pero más a los periodistas, quienes se sentían tranquilos previo a disputarse el encuentro. De hecho, un comunicador de la cadena TyC Sports tuvo duros comentarios contra los jugadores saudíes, asegurando que la única esperanza que tenían era tener la camiseta de Messi.

"Quiero ser cauto, quiero ser medido, pero la única ilusión que deben tener los de Arabia Saudita es conseguir la camiseta de Messi. Qué ilusiones van a tener de pasar de ronda. El trofeo es llevarse la camiseta de Messi", indicó el periodista.

Lee también: Mundial Qatar 2022: los memes que dejó la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina

Inmediatamente, la escena se hizo viral en las redes sociales y los comentarios empezaron a llegar. La mayoría aseguraba que los argentinos son poco humildes, mientras que otros indicaban que nadie se iba a imaginar que Arabia Saudita le iba a ganar a Argentina.

"Un tuit no puede envejecer tan mal. El tuit: lo peor es que venía siendo medido y cauto, posta. Fueron 30 segundos de desliz. Los genios también se equivocan. Espalda con espalda. Puños cargados", "Pero, ¿acaso es mentira? Dime tú, ¿es mentira? Neymar le puso la sexta estrella a su pantaloneta, pero nadie habló de eso. El argentino es así, no es nada nuevo, no sé de qué se extrañan. Viejo eso se llama mentalidad ganadora, a lo que acá no tenemos.", fueron algunos de los mensajes más destacados sobre el clip.

"Quiero ser cauto, quiero ser medido, pero la única ilusión que deben tener los de Arabia Saudita es conseguir la camiseta de Messi" pic.twitter.com/ECy19f8xAa — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) November 22, 2022