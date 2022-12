Periodista se sale del libreto y le dedica sentidas palabras a Lionel Messi: "Marcaste la vida de todos"

La increíble victoria de Argentina frente a Croacia rumbo a la final del Mundial Qatar 2022 ha emocionado, sin lugar a duda, a todo el mundo. Y eso lo sabe bien una periodista deportiva quien no dudó en brindarle unas conmovedoras palabras al capitán del cuadro argentino Lionel Messi.

A través de las redes sociales, se viralizó un video en donde la comunicadora Sofía Martínez le expresa al jugador albiceleste enternecedoras palabras que emocionaron no solo al futbolista, sino, también, a todos los seguidores del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, señaló Martínez mientras lo entrevistaba para TV Pública.

Pero no solo eso, la mujer de prensa le recalcó que es un ejemplo a seguir en la vida de todas las personas y que todos desde ya, están muy agradecidos por su desempeño en la cancha.

“No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”, comentó.

Ante estas conmovedoras palabras, el capitán argentino le agradeció por todo el cariño brindado, pero, además, por sus hermosos comentarios.

Cabe recalcar, que el clip anteriormente mencionado ha generado miles de comentarios entre los internautas, llenos de alegría, orgullo y emoción.

” Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel. Sofía Martínez es la voz de todos nosotros” y “Ella es la voz de todos. Él nos tocó a todos, él nos alegró muchos años. Él nos marcó el corazón”, son algunos de los mensajes en la red social Twitter.

🇦🇷👏 Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel.pic.twitter.com/0Kpn5ClrSG — dataref (@dataref_ar) December 14, 2022