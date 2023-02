La Kings League tendrá un nuevo rostro en su próxima edición. Ibai Llanos anunció que su jugador número 12 para esta fecha será Ronaldinho. El brasileño jugará para Porcinos FC.

Este jueves 23 de febrero se hizo historia en la Kings League. Ibai Llanos comentó que tenía un anuncio importante. El creador de contenido presentó un video, anunciando a Ronaldinho como nuevo jugador de Porcinos FC.

En el video, salen Ibai y Gerard Piqué. Ambos aparecen cenando en un restaurante mientras conversaban, cuando se encuentran en el lugar al brasileño. Ibai le pidió que se uniera a su equipo.

¿Por dónde ver la Kings League con Ronaldinho en México, Estados Unidos y LATAM?

Como todas las jornadas, la Kings League se podrá ver mediante los canales oficiales de la liga en Twitch. Por otro lado, si quieres ver el partido y la reacción de tus creadores de contenido favoritos, lo puedes hacer desde sus mismos canales oficiales. Además, también es transmitido por el canal del torneo de TikTok.

Fixture jornada 8 Kings League

Aniquiladores vs Jijantes FC



Hora Estados Unidos: 10:00 a.m. (EST) / 9:00 a.m. (C) / 7:00 a.m. (P)

Hora España: 4:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 a.m.

Hora México: 9:00 a.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 12:00 p.m.

El Barrio vs Rayo de Barcelona



Hora Estados Unidos: 11:00 a.m. (EST) / 10:00 a.m. (C) / 8:00 a.m. (P)

Hora España: 5:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 11: 00 a.m.

Hora México: 10:00 a.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 1:00 p.m.

Ultimate Móstoles vs Xbuyer Team

Hora Estados Unidos: 12:00 p.m. (EST)/ 11:00 a.m. (C) / 9:00 a.m. (P)

Hora España: 6:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

Hora México: 11:00 a.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 2:00 p.m.

Saiyans FC vs Kunisports



Hora Estados Unidos: 1:00 p.m. (EST) / 12:00 p.m. (C) / 10:00 a.m. (P)

Hora España: 7:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 pm.

Hora México: 12:00 p.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 3:00 p.m.

1K FC vs Los Troncos



Hora Estados Unidos: 2:00 p.m. (EST) / 1:00 p.m. (C) / 11:00 a.m. (P)

Hora España: 8:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

Hora México: 1:00 p.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 4:00 p.m.

PIO FC vs Porcinos FC



Hora Estados Unidos: 3:00 p.m. (EST)/ 2:00 p.m. (C) / 12:00 p.m. (P)

Hora España: 9:00 p.m.

Hora Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Hora México: 2:00 p.m.

Hora Argentina, Chile, Brasil: 5:00 p.m.