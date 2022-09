¿Por qué Carlos Alcaráz se convirtió en número 1 del mundo con solo 84 partidos ganados?

Carlos Alcaraz fue recientemente proclamado como el número en el ranking de mejores tenistas del mundo realizado por la ATP.

El joven español venció al noruego Casper Ruud el último domingo y selló con este triunfo su corona, pese a que lleva solo alrededor de temporada y media en el circuito ATP.

Su proclamación como el número 1 del mundo generó debate en redes sociales. Si bien reconocen su desempeño en el campo deportivo, la ausencia de algunos líderes del tenis es para muchos uno de los principales motivos de su premiación.

En Twitter un usuario explicó cómo es que obtuvo esta categoría ganando solo 84 partidos, un Grand Slam y dos títulos de Masters 1000 cuando Rafael Nadal necesitó de 323 partidos y celebrar 31 títulos, entre ellos 5 Grand Slam y 12 Masters 1000.

Carlos Alcaraz y la época diferente que le tocó

El usuario Nacho Encabo recordó que Carlos Alcaraz ha encontrado el camino más despejado ya que a sus 19 años el "Big Three" se encuentra en etapa de transición.

Nadal en cambio pese a sus grandes puntajes y trofeos que superarían a otros tenistas de la época tuvo que esperar muchos años para superar a Roger Federer: “Federer ganó su primer grande en Wimbledon 2003 y subió al número uno en febrero de 2004. Y ahí estuvo de forma ininterrumpida 237 semanas, récord absoluto, hasta que el 18 de agosto de 2008 le destronó Nadal (…) Los 6.740 puntos que tiene ahora mismo Alcaraz son la séptima cifra más baja para un nº1”, escribió.

La ausencia de grandes estrellas

El hilo de Twitter continúa explicando que debido a la pandemia y otros factores algunos destacados tenistas no han participado. Por ejemplo, Nadal es más selectivo con los tornos, Federer no compite desde hace un año y Djokovic, el rival más fuerte que enfrentaría Carlos Alcaraz, tiene prohibido competir ya que no quiso vacunarse.

Pese a estos factores el hilo de Twitter termina recalcando que la ATP es de las clasificaciones más justas que hay y que todo apunta a que el español se quede en el puesto unos 10 años más.

Alcaraz ha alcanzado el nº1 después de apenas 84 victorias. Solo ha necesitado un Grand Slam y dos títulos de Masters 1000.



Nadal tuvo que esperar a ganar 323 partidos y celebrar 31 títulos, entre ellos 5 Grand Slam y 12 Masters 1000.



¿Por qué? Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/7Z1WLmW9q4 — Nacho Encabo (@NachoEncabo) September 13, 2022