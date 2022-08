¿Por qué es tendencia Ricardo Gareca luego del triunfo de Melgar?

Perú sigue festejando el triunfo del FBC Melgar ante el Inter de Porto Alegre Y es una hazaña como la de ayer no se repetía desde el 2003, cuando Cienciano eliminó al Santos de Brasil en lo cuartos de final por la Copa Sudamericana.

La estrella de la noche fue -sin duda- Carlos Cáceda. El arquero se lució no solo en los 90 minutos de juego, sino también en la tanda de penales, donde atajo tres disparos.

Esta loable actuación convirtió en tendencia al guardameta. Sin embargo, también generó represalias contra un ídolo de la mayoría de peruanos: Ricardo Gareca.

Twitter reaccionó contra Ricardo Gareca

Tras su destaca actuación, miles de usuarios pidieron la presencia de Carlos Cáceda en la Selección Peruana. A su vez, se mostraron molestos por las veces que Ricardo Gareca no lo convocó. Asimismo, le reprocharon que no haya tomado en cuenta a los jugadores del Melgar en las Eliminatorias.

“Gareca, hermano, no era Gallese para los penales, era Cáceda”, “Era Cáceda contra Australia, Gareca Argollero”, “Solo me queda decir que Gareca esn argollero por no llevar a nadie de Melgar, teniendo tan buenos jugadores”, “La diferencia de trabajar los penales con dejarlo a la anécdota como lo hizo Gareca contra Australia, son algunos de los comentarios en la red social.

Los jugadores del Melgar que no fueron convocados por Ricardo Gareca

Durante las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca tuvo en consideración muy pocas veces a los jugadores del Melgar. Los hinchas peruanos le recordaron que para el repechaje dejó de lado a Luis Iberico, quien le dio el triunfo a los arequipeños anotando el cuarto penal.

Asimismo, otros de los jugadores como Paolo Reyna, o Alejandro Ramos, no tuvieron oportunidad de lucirse con la Blanquirroja.

¡ERA CÁCEDA CONTRA AUSTRALIA, GARECA ARGOLLERO! SIEMPRE LO DIJE. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) August 12, 2022

Carrillo, Yotún, Advíncula y Farfán se rinden ante la descomunal actuación de Carlos Cáceda con Melgar. Un arquero que fue parte del grupo con Gareca y que hoy pide selección. 🧤🇵🇪 pic.twitter.com/mVRfYNXxkp — José León (@elleonjose) August 12, 2022

SOLO ME QUEDA DECIR que Gareca es un argollero por no llevar a nadie de melgar, teniendo tan buenos jugadores. solo nos queda celebrar por los nuestros csm VAMOS MELGAR — Joshua p. (@joshua27p) August 12, 2022