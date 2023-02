Portugal venció 2-1 a Camerún y clasificó a la Copa Mundial Femenina 2023

¡Rumbo a su sueño! La selección de Portugal venció 2-1 a su similar de Camerún en la final del grupo A del Torneo de Repechaje. Con este resultado, clasificó a la Copa Mundial Femenina Nueva Zelanda - Australia 2023. Las ‘lusas’ integrarán el grupo E junto a Estados Unidos, Vietnam y Países Bajos.

Lee también: ¡Alisson qué hiciste! Arquero de Liverpool comete tremendo blooper al estilo Karius y le regala el empate al Madrid

Camino a Nueva Zelanda y Australia

Con un tanto de Diana Gomes (22’) y un gol agónico de Carole Costa (90+4’), la selección portuguesa logró meterse entre los 32 clasificados del Mundial Femenino 2023. El gol camerunés fue anotado por la atacante Ajara Nchout (89’).

El trámite del partido demostró una notoria superioridad del conjunto portugués. Las lusas lograron 20 remates desviados y 5 al arco. Por su parte, la escuadra camerunesa solo registró siete disparos y cuatro remates al arco. La pelota fue dominada por el cuadro ibérico, que se adueñó del 63% del balón durante los 90 minutos de juego. Mientras que la selección africana solo mantuvo el 37 % de la posesión del esférico.

Ambas selecciones tuvieron que atravesar un camino complicado para llegar a esta instancia. Portugal tuvo que vencer a Irlanda, Bélgica, Turquía y Serbia. Por su parte, la escuadra camerunesa hizo lo propio con Tailandia, Botswana, Túnez, Togo y Zambia.

Lee también: ¿Eres tú 'Chiquito' Flores? El blooper de Thibaut Courtois en el Liverpool vs Real Madrid por la Champions League

Alineaciones del Portugal vs Camerún

Portugal: P. Morais, D. Gomes, C. Costa, C. Amado, A. Borges, D. Silva, T. Pinto, A. Norton, D. Silva, F. Nazareth, J. Silva.

Camerún: C, Biya, E. Johnson, C. Voulania Dabda, C. F. M. Tcheno, J. Yango, M. Ngock, C. Meyong, C. Nstzana, E. Aimée Bibout, A. Njoya Nchout.