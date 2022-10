Premios Esland: TheGrefg habló sobre la polémica que hubo por AuronPlay y El Rubius

Luego de que el creador de contenido TheGrefg anunciara que esta segunda edición de los premios Esland será en México, se armó una polémica en redes sociales debido a unas declaraciones que hicieron AuronPlay y El Rubius sobre ir hasta allá. Las redes sociales se fueron en contra de ellos, puesto que consideraron que sus palabras fueron muy hirientes.

TheGrefg habló sobre la polémica en redes sociales por AuronPlay y El Rubius

Ante esta situación, TheGrefg tuvo que pronunciarse por esto y comentó algunas cosas. Primero comentó que se esforzará todo lo posible en la realización de este evento: "Simplemente quiero dar el mensaje de que haré el mejor evento posible. Tanto mi equipo como yo estamos super ilusionados y vamos a tratar lo mejor posible a toda la gente que venga a los Esland”.

Con respecto a lo dicho por sus colegas, el español expresó: "Auron y Rubius darán su opinión, pero yo no me voy a meter. Hay que respetar a cada persona y lo entiendo perfectamente porque a mí me cuesta mucho viajar".

Asimismo, se refirió a lo dicho por Alex el Capo quien dijo que el país y Latinoamérica en general en bastante inseguro. "La seguridad es un tema importante donde está destinado gran parte del presupuesto", informó el streamer. A diferencia de los otros, Alex el Capo sí fue tildado de xenófobo por algunos creadores de la comunidad y también por los usuarios en redes sociales.

¿Cuándo será la celebración de los Premios Esland?

Lo único que se sabe hasta el momento es que los premios serán realizados en el país de México. Asimismo, no hay una fecha confirmada, lo único confirmado es que se realizará en el mes de enero del próximo año. El público tendrá que esperar para saber información como la fecha y el lugar en donde se realizarán estos premios que seguramente tendrán un lleno total.