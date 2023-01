Presidente de LaLiga sobre la Kings League: "Más parece un circo"

Para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, la Kings League, no puede ser considerada como fútbol. La autoridad minimizó el evento que organizado Gerard Piqué, Ibai Llanos, conocidos streamer y futbolistas.

Estas declaraciones las hizo durante su presentación en la segunda edición del programa Global Players.

“El circo de la Kings League”

Javier Tebas fue cuestionado acerca de la Kings League y decidió emitir una valoración al respecto que generó gran repercusión.

"Esto es como si comparas que si Pasalabra puede ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo, refirió.

Asimismo, Tebas refirió en el Global Players, (programa que ayuda a los futbolistas en activo de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank) que es un error pensar en compararlas para tratar de llegar a un público joven.

“No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses, ya veremos lo que hablaremos de la Kings League. Recuerdo cuando Ibai Llanos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue, compraron dos o tres temporadas. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución. Dos partidos. No quiero decir que esto dure dos partidos, pero tengamos perspectiva de lo que hay”, precisó.

“No es comparable con la industria del fútbol”

Para Javier Tebas, el hecho que la Kings League tenga como referentes algunas figuras destacadas del fútbol no significa que ambas industrias deban se comparables.

“Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto, horarios diferentes... Todo diferente. Lo único que se parece es que hay un balón que se mete en un campo como el de LaLiga Promises. El enigma, todas estas cosas... Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol", puntualizó.

La Kings League es un pequeño torneo de fútbol organizado por el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué junto al creador de contenidos Ibai Llanos. Son 12 equipos los que compiten y los cuales están dirigidos por famosos streamer. La competencia consta de las normas alternativas a las del fútbol clásico.