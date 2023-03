¿Qué artistas y cantantes estarán en la Final Four de la Kings League?

Termina el primer split. Este domingo 26 de marzo, se disputará el Final Four de la Kings League. El torneo, creado por Gerard Piqué e Ibai, se ha convertido en uno de los eventos más importantes del año y ha suscitado la atención de miles de fanáticos. De hecho, según los propios dueños de la Kings League, se han vendido 90 mil entradas para el Camp Nou. Pero, aparte de los encuentros de semifinales y final, también existirán espectáculos musicales.

Tiago

El primer artista en ser confirmado fue el argentino Tiago. "Estaré cantando en la final de la Kings League en el Camp Nou. La verdad que es una locura y un placer. Sigo mucho la liga y dar una performance en un evento tan importante en un escenario tan importante, para mí es un honor", afirmó.

Lali Espósito

La segunda artista en ser confirmada fue la también argentina Lali Espósito."No conocía la liga (Kings League), los conozco a todos ustedes perfectamente y hace poco me contaron la movida que hacían. Cuando me llegó está invitación me encantó, me halagó y estoy con todas para ponerlos a bailar" , indicó la artista al ser anunciada como cantante invitada.

¿A qué hora empieza y por dónde la Final Four de la Kings Leage?

La Final Four de la Kings League se disputará en el Campo Nou ante 90 mil personas. El evento arrancará a las 14:15 hora España (8:15 Perú y Colombia, 7:15 México y 10:15 Argentina) y terminará a las 21:00 hora España.

Sobre los encuentros, estos tendrán los siguientes horarios, tomando en cuenta la hora Españ.





17:30 - Semifinal 1 | Los Troncos FC vs. Aniquiladores

19:00 - Semifinal 2 | Saiyans vs. El Barrio

21:00 - Final | Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2