¿Qué es del 'Chino' Pereda?: el volante peruano que ganó 6 títulos con Boca Juniors

José Pereda, más conocido como el ‘Chino’ Pereda, dejó huella en el fútbol argentino y también en la Selección Peruana. Su posición habitual era en el mediocampo; sin embargo, también jugaba en el ataque y tenía gol. Muchos lo recuerdan por su histórico paso por el ‘Xeneize’, pero quedó en los corazones de los hinchas peruanos por anotar en la última victoria de Perú en Barranquilla en 1997.

El exvolante peruano alcanzó seis títulos con Boca Juniors bajo el mando de Carlos Bianchi, entre ellos tres ligas argentinas, dos ediciones de la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. Sin embargo, en la actualidad, el ‘Chino’ confesó estar atravesando un complicado momento tras la pandemia de la COVID-19.

Getty Images

¿Qué fue lo que dijo José Pereda?

En una entrevista, Pereda reveló estar viviendo momentos difíciles en su vida laboral. “Estoy desocupado por culpa de la pandemia. Me quedé sin trabajo el año pasado. Voy a encaminar unos proyectos personales referidos al fútbol, pero todavía no lo tengo claro. Todo se complicó por el tema de la pandemia, entonces tengo que rebuscármela. Trato de hacer lo que se pueda”, expresó.

Preocupado por su economía, el ‘Chino’ aseguró que “hay que trabajar porque tengo muchos gastos. Tengo que pagar la casa, los impuestos y la universidad de mis hijos, además de la gasolina y la comida diaria. Siempre es importante trabajar porque tengo muchos gastos. En la actualidad, los futbolistas ganan otro dinero que es muy distinto a cuando yo jugaba”.

Su paso por Boca Juniors

Por último, el exfutbolista peruano no dudó en hablar sobre cómo fue su permanencia en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. “Llegué a Boca y me di cuenta de lo que representa esa institución a nivel mundial. Una cosa es conocerlo desde afuera y, otra, siendo parte del plantel. Es espectacular jugar en Boca, es lo máximo que me pasó en mi carrera”, señaló el exjugador.