Rafael Nadal sufre incómodo momento durante partido: "El recogepelotas se llevó mi raqueta"

Rafael Nadal ganó el duelo contra Jack Draper en el Abierto de Australia. Y es que el español se logró imponer por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de este encuentro.

Rafael Nadal sufrió momento incómodo durante su partido

Mientras se jugaba el primer set, hubo un momento de descanso con el fin de que ambos tenistas se refrescaran, fue en ese tiempo que el deportista decidió cambiar su raqueta para afrontar lo que quedaba del partido, pero se llevó la sorpresa no estaba dentro de sus pertenencias.

Lee también: Rafael Nadal: ¿qué tenistas le han ganado más veces al español?

En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve que Nadal está buscando algo con desesperación. El juez tenía que reanudar el cotejo, pero no podía hacerlo, ya que el jugador no estaba listo. "El recogepelotas se ha llevado mi raqueta", expresó el tenista.

Para suerte de Nadal, logró demostrar su categoría y se impuso ante su rival. Posteriormente, explicó lo sucedido durante una entrevista: “El recogebolas se había llevado mi raqueta. Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y esta vez me he despistado y he puesto para encordar la que no era”.

Rafael Nadal se mostró contento por la victoria

En la segunda ronda, a Nadal le tocará enfrentarse a estadounidense Mackenzie McDonald y espera que esta situación no se repita. Si bien es cierto, tomó con buen humor lo sucedido, el español es muy cuidadoso con estos temas y no piensa perjudicar su juego una vez más.

Lee también: Los 10 mejores puntos de Roger Federer a lo largo de su carrera

Asimismo, El tenista reveló cómo han sido estos meses en los que ha tenido que trabajar muy duro para volver a su mejor estado físico: "Estoy muy emocionado por este nuevo comienzo... Los últimos dos meses no han sido fáciles para mí, pero espero que esta victoria me ayude".



¿Qué pasó Rafa? ¿Perdiste la raqueta? 😂🤣 Sin lugar a dudas, el momento más gracioso e insólito en la primera jornada del #AustralianOpen. @rafaelnadal pic.twitter.com/HY7sf5X6wU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 16, 2023