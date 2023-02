Rivers bate todos los récords en un año: se convirtió en la streamer más vista del mundo

Buenas noticias para Rivers y su comunidad. La mexicana ha sido nombrada como la streamer con más vistas en el mundo de Twitch en el mes de enero. De hecho, es la única streamer hispana en la lista y con esto superó a creadoras de contenido como HoneyPuu, Amouranth y RNGingy.

Rivers es la streamer más vista en Twitch

Según el informe, la mexicana tuvo un total de 1.69 millones de horas visualizadas la cuales se deben a 92 horas de emisión hechas en el mes de enero. Algo muy meritorio debido a que la segunda streamer que le sigue hizo 1.41 millones horas visualizadas en 245 horas de emisión durante este mes.

Es una noticia muy importante para Rivers luego de la decepción que tuvo al no ganar el premio a la categoría de Streamer Revelación en los Premios ESLAND. En dicha categoría, el ganador fue el streamer argentino Spreen.

Cabe recordar que la streamer se mostró muy triste con su comunidad porque leyó comentarios en sus redes sociales que decían que le habían fallado al no conseguir dicho premio en los ESLAND.

Rivers le dejó un emotivo mensaje a su comunidad

“Vi varios tuits de gente diciendo que me habían fallado y me duele pensar que ustedes hayan pensado eso cuando me han dado tanto. Siempre voy a estar agradecida con ustedes y ojalá algún día se los pueda agradecer”, expresó la creadora de contenido.

Confesó en una de sus transmisiones en Twitch que ver esos mensajes les rompió el corazón: “Me rompió un poco el corazón que muchos de ustedes decían que me habían fallado como comunidad cuando en un año llegaron y me cambiaron la vida”.

Finalmente indicó que algún día esperar agradecerles todo lo que su comunidad ha hecho por ella: “El año pasado estaba perdida, no sabía qué hacer y llegaron de golpe. Me dieron tantas cosas y ojalá algún día pudiera agradecerles”.

