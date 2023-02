Rivers lloró EN VIVO tras leer los mensajes de sus seguidores por perder en los Premios ESLAND: "Me cambiaron la vida"

Rivers se hizo tendencia tras aparecer llorando en su último directo en Twitch. Según explicó, su llanto se debió a que leyó mensajes de sus seguidores, sintiéndose culpables por fallarle.

Rivers lloró en directo por mensajes de su comunidad

Cabe recordar que Rivers fue nominada como Streamer Revelación en los Premios ESLAND que se organizaron en México. Este premio se lo llevó el streamer argentino Spreen, quien superó en votación a Rivers, Quackity y Noni.

Después de esta noticia, los seguidores de Rivers le escribieron cientos de mensajes de apoyo. En ellos, se disculparon porque sentían que le habían fallado como comunidad. La streamer leyó los textos y estalló en lágrimas.

“Me rompió un poco el corazón que muchos de ustedes decían que me habían fallado como comunidad cuando en un año llegaron y me cambiaron la vida”, fueron las palabras de Rivers a sus seguidores.

Asimismo, indicó que precisamente es gracias a ellos que su vida cambió. “El año pasado estaba perdida, no sabía qué hacer y llegaron de golpe. Me dieron tantas cosas y ojalá algún día pudiera agradecerles”, aseguró la streamer.

Rivers agradeció a su comunidad por su apoyo

Finalmente, dejó en claro a sus seguidores que no deben de sentir culpa porque ella no ganó el premio a Streamer Revelación. “No piensen eso nunca. Vi varios tuits de gente diciendo que me habían fallado y me duele pensar que ustedes hayan pensado eso cuando me han dado tanto. Siempre voy a estar agradecida con ustedes y ojalá algún día se los pueda agradecer”, señaló la mexicana.

Por su parte, los seguidores de Rivers le mandaron mensajes de aliento y le mostraron todo su respaldo en Twitch.