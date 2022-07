La Selección Nacional aun no cuenta con director técnico. Tras la salida intempestiva de Ricardo Gareca, hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol no ha dado nombres sobre los posibles entrenadores que reemplazarían al argentino. Aunque algunas figuras conocidas del fútbol internacional son voceadas no hay nada concretado.

Se espera que en los próximos días haya una respuesta firme sobre el futuro de la Selección Nacional que sin duda aun sufre la derrota del repechaje contra Australia. Aunque Perú no va a ir al Mundial próximo a estrenarse en noviembre de este año, al igual que el resto de los equipos que no clasificaron a Qatar 2022, debe prepararse y el próximo partido que enfrentará será en setiembre ante la selección Mexicana.

No se sabe quién dirigirá a Perú en este partido, sin embargo, desde hace algunas semanas hay un nombre que cada vez se hace más popular entre los pasillos de la Federación Peruana de Fútbol. Se trata de Juan Reynoso, el conocido entrenador peruano que campeonó en la Liga Mexicana y quien ha dirigido a varios clubes nacionales. Esta vez fue Roberto Palacios, ‘El Chorri Palacios’ quien también emitió una opinión favorable hacia el entrenador.

Roberto Palacios: “Juan Reynoso tiene todo el respaldo”

El ex jugador de la Selección Nacional, Roberto Palacios se refirió a la posibilidad de que Juan Reynoso sea quien dirija al grupo que dejó Ricardo Gareca. El popular ‘Chorri’ indicó que Reynoso es un gran referente del fútbol peruano y apuesta por él.

"Como técnico nacional, el más exitoso es Juan Reynoso, y lo respalda el cómo le ha ido en México. Además, siempre ha sido un referente de la selección y creo que tiene todo el respaldo", reveló. Asimismo, Roberto Palacios señaló que Reynoso sería una buena opción ya que no duda en que se llevaría bien con los jugadores.

Roberto Palacios dolido por salida de Ricardo Gareca

Asimismo, Roberto Palacios también quiso pronunciarse sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Nacional y la controversia en torno a los desacuerdos del argentino con la Federación Peruana de Fútbol.

"La salida del profesor Ricardo Gareca a todos nos afecta porque, obviamente, regresar a un Mundial después de 36 años ha sido algo importante, y esto hizo que se gane el cariño de todos (…) Hay que ver bien que es lo que ha pasado en el fondo porque hay muchas versiones, pero nadie le puede poner una pistola para decir las cosas que han pasado, eso se tiene que hablar internamente. Yo estoy seguro que han hecho todo lo imposible para que Ricardo Gareca se quede", indicó a un medio local.