Sebastián Beccacece sobre Marcelo Gallardo: "Es un arrogante y prepotente"

El altercado que protagonizaron Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo en el partido que disputó River Plate y Defensa y Justicia todavía sigue dando de qué hablar. Sebastián Beccaece tocó de nuevo el tema en una conferencia brindada hace un par de días.

Sebastián Beccacece tildó de desubicado a Marcelo Gallardo

El técnico de Defensa y Justicia dijo lo siguiente: "A mí no me generó ningún conflicto interno. Yo hice algo que estaba mal y fui expulsado. Yo respondo a lo que me gesticula Marcelo (Gallardo) porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o está mal, cuando hay alguien que está para impartir justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Y yo respondí".

Agregó que Marcelo Gallardo debió responder de manera moral antes esa situación: "A mí me parece que para que uno genere en el otro esa autoridad (moral) por lo menos tiene que responder de una manera ética y moral a lo largo del tiempo intachable. Y eso no ha pasado porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo han sido increíbles".

Cabe recordar que Defensa y Justicia y River Plate se volverán a ver las caras, pero esta vez por la Copa Argentina. Con respecto a cómo llega su equipo, Sebastián expresó: "Es fútbol, es Copa Argentina y un partido. Es un lindo desafío, hay que ir a disfrutarlo bajando un poco la expectativa y sabiendo que los chicos van a jugar con el alma".

Beccacece se refirió a la posibilidad de llegar a Boca Juniors

Finalmente, Beccacece se refirió a su salida del ‘Halcón’ y a la posibilidad de llegar a Boca Juniors: "A mí no me llamó nadie. Si pasa, se sabrá. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y escuchar a todos. No por Boca sino con cualquier equipo, es un privilegio. Amamos al fútbol, es un orgullo que cualquier institución nos dé la chance de llevar un proyecto".

