Selección Mexicana: Tata Martino admite que derrota fue por la jerarquía de Colombia

México aprovechó la fecha FIFA para jugar dos amistosos como parte de su preparación al Mundial Qatar 2022. El primero fue contra Perú, contrincante al que le ganaron por la mínima diferencia, y el segundo frente a Colombia. Los mexicanos no pudieron con la selección cafetera, perdiendo por 3-2. Tras el resultado, el Tata Martino brindó sus descargos y analizó el encuentro.

Martino habló después de la derrota ante Colombia

Aunque el cuadro mexicano arrancó ganando, el seleccionado de Colombia logró darle vuelta al resultado y pasar del 2-0 al 3-2 en menos de 20 minutos. Una dura derrota y el malestar de la gente se vio reflejado en las tribunas.

Tras el resultado, el técnico Gerardo Martino salió a analizar el encuentro ante el país sudamericano, destacando la jerarquía de los dirigidos por Néstor Lorenzo y la poca respuesta que tuvieron en el encuentro. "Hay una cuestión cuando enfrente hay jerarquía, la jerarquía en algún momento aparece y está en nosotros ver cómo podemos neutralizarla de alguna manera sin que nos haga daño y volver a recuperar el control del partido. La jerarquía de Colombia se impuso y tampoco fuimos capaces de volver a controlar el partido en ese momento y fue todo muy junto", señaló el estratega.

El DT argentino destacó que no hubo muchos cambios en el entretiempo, y el equipo salió con la misma mentalidad que los puso en ventaja, sin embargo, el rival los superó en el marcador: "El ejercicio que haría es pensar en el entretiempo y que le pudo haber dicho el entrenador de México a sus jugadores después del primer tiempo que vimos. Como mínimo es no cambiar, nosotros entramos a jugar lo de la misma manera y fue un momento en donde el rival se impone, no siempre cuando el rival se impone pasa esto, pero a veces sí", agregó.

Pese a la derrota, el Tata Martino rescató lo hecho por su equipo durante los primeros minutos del partido: "Me quiero quedar con lo que vimos del equipo en el primer tiempo y en los últimos 15 minutos. Hay una parte del equipo que refiere a 10 minutos o 15 minutos que es lo que no me gustaría ver, y es en ese lapso de tiempo en donde el rival nos hizo los goles, sobre todos los dos primeros”.

Próximos encuentros de la Selección de México

Cabe resaltar que a México le quedan dos partidos por disputar antes de ir a Qatar para disputar el Mundial. Los próximos encuentros de la selección mexicana serán contra Irak y Ucrania.