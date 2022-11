Selección Mexicana: jugadores que fueron descartados por el 'Tata' y dejaron la concentración

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022. El 'Tata' Martino presentó este lunes 14 de noviembre su lista de convocados, abriendo el debate sobre los jugadores que debió incluir en su convocatoria y a quienes dejó fuera. Por este motivo, los que fueron descartados decidieron dejar la concentración del 'Tri'.

Lee también: Fechas y horarios de los partidos de México en el Mundial Qatar 2022

Santiago Giménez, Erick Sánchez y Jesús Angulo se fueron del hotel de Girona luego de que se confirmara que no forman parte de los 26 jugadores que irán a Qatar 2022. La prensa azteca se muestra dividida por la lista, pues consideran que algunos elementos no llegan en buen nivel.

Jugadores mexicanos se fueron de Girona tras no ser convocados

Muchos medios especializados de México no pudieron evitar hablar sobre la convocatoria de los jugadores que estarán en Qatar 2022, pues resaltan algunas ausencias importantes como la Jesús 'Tecatito' Corona por lesión o la de Diego Lainez. Pero aquellos que no entraron en los planes de Gerardo Martino ya no están en la concentración del 'Tri'.

Elementos como Santiago Giménez, Erick Sánchez y Jesús Angulo tomaron la decisión de dejar el hotel donde se hospedaban en Girona, España y así regresar a sus respectivos equipos. Aunque, la prensa notó que Lainez se fue mucho antes que el resto de sus compañeros.

Lee también: Fechas y horarios de los partidos de Uruguay en el Mundial Qatar 2022.

Ningún jugador se animó a dar declaraciones ante los reporteros, por lo que no se sabe si volverán a México o pasarán sus días de descanso en otros lugares por la para por el mundial.

Como se recuerda, el estratega argentino 'Tata' Martino reveló su lista de 26 convocados para el torneo mundialista en tierras qatarís, pero algunos aficionados no estaban de acuerdo con la inclusión de ciertos nombres. Casos como el de Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, quienes no tuvieron un buen desempeño y estaban lesionados, lograron ser tomados en cuenta por el equipo técnico.