Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo conmovedor gesto con niño de 11 años

Sergio ‘Checo’ Pérez demostró que tiene un gran corazón durante la carrera de exhibición que realizó en Guadalajara, Jalisco, su ciudad natal, pues el afamado piloto recibió a un pequeño fan que saltó las vallas de seguridad para verlo.

Sergio ‘Checo’ Pérez y su encuentro con pequeño fan

El hecho se produjo cuando el piloto de Fórmula 1 respondía a las preguntas de la prensa, cuando de pronto escuchó un alboroto a metros de él. Y es que, en ese momento el mexicano pudo observar como un grupo de agentes de seguridad retenían a un niño de once años que había brincado las barreras de seguridad para alcanzarlo.

Conmovido por la linda acción pidió a la seguridad que lo dejen pasar y le dio un tierno abrazo. El admirador de la estrella automovilística aprovechó la oportunidad para pedirle un autógrafo y una fotografía.

Como se recuerda, el piloto recorrió las calles de Guadalajara en su legendario RB7, porque este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lee también: Fórmula 1: Desempeño de Checo Pérez en el GP de México



Fan de Sergio ‘Checo’ Pérez cuenta detalles de su encuentro

El emotivo momento que se vivió en Guadalajara no tardó en hacerse tendencia y el nombre de Leonardo, el niño protagonista de la historia, salió a relucir en las redes sociales.

El menor contó que se animó a actuar de esa manera y que para ello necesitó de mucha valentía.

“Me dijeron si tienes miedo a morir no nazcas y vi al ‘Checo’ Pérez y dije ‘pues lo vale’ y me brinqué. Primero escuché que chiflaron y me asusté, corrí rápido y me agarraron, pero Checo me dijo que fuera con él. Lo abracé, le pedí que me autografiara la gorra y me tomé una foto con él”, relató entusiasmado.

Asimismo, el pequeño reveló que Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo palabras halagadoras hacia su persona.

"Qué agallas muchacho, me dijo por haberme armado de valor”, detalló.

Lee también: Checo Pérez en Guadalajara EN VIVO: ¿a qué hora empieza el Red Bull Show Run en la Minerva?