Spursito revela la enorme suma de dinero que perdió por participar en la Kings League

¡Una gran inversión! La Kings League se ha convertido en la competencia deportiva favorita de millones de personas. La competencia presidida por Gerard Piqué ocupa un lugar importante en la rutina de miles de usuarios, quienes admiran a los carismáticos presidentes de los clubes. Ante esto, el streamer Spursito, mandatario de Rayo de Barcelona FC, fue consultado sobre la cantidad de dinero que invirtió para formar parte de la liga semiprofesional de fútbol 7.

Fuerte suma de dinero

La participación del Rayo de Barcelona FC en el primer Split de la Kings League dejó mucho que desear. Los ‘amarillos’ culminaron la etapa regular del torneo en el penúltimo puesto de la clasificación con 3 victorias, 8 derrotas y -13 de diferencia de gol. Pese a ello, Spursito, mandatario del equipo, reveló que realizó una fuerte inversión de dinero para formar parte de la competencia de Gerard Piqué.

“Miren, les voy a decir, me da igual, se puede ser transparente. Yo con el Rayo de Barcelona debo haber perdido 10 mil euros, no, menos, entre 5 y 10 mil euros, pero los voy a recuperar, 100% seguro, es una inversión, las inversiones cuestan dinero, hasta que no salga un patrocinador”, mencionó Spursito en una de sus recientes transmisiones en Twitch.

Según estas declaraciones, la participación como presidente de un club en la Kings League InfoJobs tendría un costo entre 8 y 10 mil euros. El éxito del certamen ha cautivado a un gran número de patrocinadores, quienes están dispuestos a invertir enormes sumas de dinero en la potencial marca deportiva.

El regreso de la Kings League



La directiva de la Kings League anunció que el segundo split de la competencia comenzará el próximo domingo 7 de mayo. Lo más llamativo para la comunidad es el estreno de la Queens League, la cual iniciará el sábado 6 de mayo. Ambos torneos se llevarán a cabo en el Cupra Arena, en la ciudad de Barcelona.