‘Tata’ Martino sobre convocatoria de Raúl Jiménez: “Está más adentro que fuera de Qatar 2022”

La selección de México logró vencer a su similar de Irak por 4-0 de cara a lo que será su participación en el Mundial Qatar 2022. Ante esto, Gerardo Martino fue consultado sobre Raúl Jiménez, ya que, a pesar de las especulaciones, el DT argentino confía en que llegará a la justa mundialista:

Martino sobre Raúl Jiménez: “No estamos llevando a un jugador que lo sacamos de la camilla”

En una entrevista con la cadena TUDN, el estratega del seleccionado mexicano destacó que Raúl Jiménez se encuentra bien y no lo están “sacándolo de la camilla”. Asimismo, cree que en la actualidad cuenta con más chances de ser parte de la lista final de Qatar 2022.

“No, él está realmente muy bien, con mucha confianza, ha cambiado mucho el panorama de su situación en estas semanas. No estamos llevando a un jugador que lo sacamos de la camilla, hay entrenamientos, horas que ni siquiera el cuerpo técnico ve de trabajo con kinesiólogos, entrenamientos en campo solo con algunos chicos sparring, todo eso nos va mostrando una evolución que nos genera muchas expectativas (…) Decir hoy si él va a estar, no quiero apresurarme y decir algo imprudente. Su situación ha cambiado, hace cuatro semanas estaba en un mayor porcentaje afuera y ahora está en un mayor porcentaje adentro”, dijo el estratega argentino.

El ‘Tata’ Martino solo espera a Jiménez para dar la lista final

Gerardo Martino destacó que actualmente están viendo la evolución de Raúl Jiménez para agregarlo a la lista, ya que muchos jugadores saben que no tienen muchas probabilidades de estar en la lista final.

“Hay algunos jugadores que están entrenando y jugaron hoy y saben que las posibilidades de quedarse son menores, hay otros que están peleando y lo saben, y hay otros que estamos esperando la evolución de las lesiones. Creo que después de haber jugado el ‘Mellizo’ (Funes Mori), Héctor (Herrera), esto solamente tiene que ver con la situación de Raúl y lamentablemente esto va a pasar”, señaló Martino.

Finalmente, Martino destacó que cuatro jugadores que están entrenando quedarán fuera al igual que Corona, y que se tomará el tiempo necesario para tener una decisión definitiva, de cara a la lista final de México para Qatar 2022.

“Sabían ellos que íbamos a venir 31, salió Corona, faltan algunos por venir y hay cuatro que se quedarán fuera. Yo no tenía tantas dudas en el inicio de esta concentración y tampoco son tantas situaciones con las que tenía que lidiar producto del rendimiento que tengan en estos entrenamientos. No veo la necesidad de tomar una decisión y comunicarla anticipadamente. Todavía queda una semana y espéranos utilizar hasta el último día porque los riesgos siempre están no solo en un partido amistoso sino en el entrenamiento”, agregó.

Cabe recordar que México se encuentra en el Grupo C, junto a las selecciones de Polonia y Arabia Saudita, además de la Argentina de Lionel Messi. El ‘Tri’ buscará lograr ese quinto partido que se le ha negado en las ediciones anteriores.