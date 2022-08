Un video viral protagonizado por Juan Antonio Carrillo también conocido como 'Drogba' Carrillo se volvió tendencia en TikTok luego que estuvo a punto de agarrarse a los golpes con un grupo de jugadores durante una pichanga que él arbitraba.

En el video se aprecia a 'Drogba' correr frenéticamente la cancha e irse contra los jugadores. Aunque el momento habría sido tenso y caliente, las imágenes causaron mucha gracia entre los usuarios ya que no es común ver a un árbitro ponerse a pelear con los jugadores de la cancha.

El clip fue viralizado en la red de TikTok e inmediatamente muchas personas dejaron sus comentarios, algunos de ellos jocosos, mientras que a otros les pareció de mal gusto la situación. “Primera vez q veo q un árbitro le quiere sacar la m.. a un jugador jajaja”, “Nunca lo he visto arbitrar pero ya van varios que dicen que..... Arbitra mal... Opiniones son opiniones hay que verlo de verdad”, se lee entre los cometarios.

La trayectoria del 'Drogba' Carrillo

Juan Antonio Carrillo apodado como el 'Drogba' Carrillo en referencia a Didier Drogba, el ex mundialista de Costa de Marfil y ex ganador de la Champions con el Chelsea, fue conocido en el fútbol peruano por vestir la camiseta del Sport Áncash. El ex delantero de fútbol se retiró de las canchas en el 2014 jugando por el club Willy Serrato de La Libertad.

En el fútbol peruano fue conocido como el “Drogba de los pobres” o el “Drogba de los Andes”, debido a que tenía un parecido físico con el marfileño. En un momento al ser consultado por su parecido con la gran estrella del fútbol, el futbolista señaló que no había tenido mucha referencia sobre este.

'Drogba' Carrillo de jugador a árbitro

Luego de colgar los chimpunes, Juan Antonio Carrillo, pasó a dedicarse al arbitraje y actualmente arbitra algunas pichangas en barrios de la capital.

En una oportunidad, al ser consultado sobre cómo llegó al mundo del arbitraje, el ex jugador confesó que fue un familiar suyo quien lo animó a incursionar en este rubro. "Mi hermano es árbitro y me comentó: ‘Si sabes todas las reglas, ponte a arbitrar’. Llevé un curso por internet, lo aprobé y ahora ya puedo conducir partidos de fútbol, fulbito y futsal”, contó a un medio local.

Asimismo, 'Drogba' Carrillo reveló que se gana la vida de esta manera desde hace más de cinco años y que usualmente los encuentros de fulbito que arbitra son en los distritos de Comas, La Victoria, San Juan de Lurigancho y algunas zonas del Callao.