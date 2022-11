Tini Stoessel llega al Estadio Lusail para alentar a Rodrigo de Paul y las redes le piden que se vaya

La Selección Argentina y México vienen disputando un duro partido en el Estadio Lusail por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, las miradas de las redes sociales se han concentrado en las tribunas. Y es que la cantante Tini Stoessel se encuentra en el recinto, junto a su familia, para ver a Rodrigo de Paul, quien es titular de la Albiceleste.

Esto ha generado una ola de críticas a la joven, a quien culpan -sin fundamentos- del bajo nivel del futbolista.

Lo cierto es que el último año de Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid no ha sido bueno. De hecho, ha perdido el titularato y sus últimos encuentros con la selección de Lionel Scaloni no han sido positivos. Aún así es titular en la Albiceleste, algo que los hinchas no pueden creer





TE LO PIDO X FAVOR DE PAUL TE ESTA MIRANDO TODO UN PAÍS HACELO X TU SANGRE O POR TINI O POR ESPECIAL 10 AÑOS DE VIOLETTA pic.twitter.com/eOapFgmFAm — mia kang (@mapofanswer) November 26, 2022

Cuando te das cuenta que De Paul te está cargando tu último mundial por andar boludeando con Tini tini tini pic.twitter.com/vD89JdFz1W — Juliana al 9009 (@Scas124) November 26, 2022

Dale De Paul deja de pensar en Tini Tini pic.twitter.com/uUsjxd7oms — Bianca Perez Barcos (@Simp_de_hakkai) November 26, 2022

tini te odio que le hiciste a mi de paul pic.twitter.com/gtVmHnFou0 — exe🌧 (@ex0mmartinez) November 22, 2022

que en el entretiempo cuando entren al vestiario este todo oscuro y este scaloni con tini secuestrada y le diga a de paul DECIDI — agustina (@finerush) November 26, 2022