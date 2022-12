'Tití' Fernández anunció su retiro del periodismo tras el campeonato mundial de Argentina

La victoria de Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 le ha dado una alegría inmensa a todo un país que pasa por una fuerte crisis económica. Por ello, el periodista Miguel Ángel Fernández, mejor conocido como 'Tití', decidió aprovechar el momento para mandar un mensaje importante.

El hombre de prensa dedicó unas cuantas palabras a sus compañeros, pero en especial a su fallecida hija Soledad. El comunicador anunció que se retirará del periodismo deportivo entre lágrimas.

El adiós de 'Tití' Fernández

Durante su cobertura de la Copa del Mundo en Brasil 2014, la hija del periodista Miguel Ángel Fernández, Soledad, sufrió un accidente automovilístico. Lastimosamente, ella perdió la vida. A pesar del dolor, él siguió trabajando el resto del torneo.

El popular 'Tití' estuvo presente en el Mundial Qatar 2022 para cubrir la final entre Argentina y Francia, donde su selección pudo conseguir su tercera estrella. "Quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá. Me quería despedir de esta manera, no quería irme por la ventana: me quería ir laburando", fueron sus primeras palabras, para luego anunciar su retiro del periodismo. "El futbol me dio todo, aunque me sacó una cosa que yo quería mucho", dijo en referencia a su amada Soledad. "Soy un tipo feliz, a pesar de las lágrimas", añadió.

Fernández agradeció a la TV Pública por el lugar que le dieron y a todos los que lo apoyaron. De esta manera, cerró su carrera en el mundo deportivo viendo consagrada a su selección en el torneo en tierras árabes.

Tití Fernández y el anuncio de despedida de su labor en campo de juego, después de 39 años.



