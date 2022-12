Tomás Granitto jugará en el All Boys de Argentina

Muchos jugadores han decidido cambiar de aires aprovechando que algunas de las ligas más importantes del mundo paralizaron sus actividades debido al Mundial Qatar 2022. Tal es el caso del mediocentro salvadoreño Tomás Granitto, quien decidió dejar el equipo de su país para probar suerte en el futbol argentino.

Irá a Argentina

Luego de la final del Mundial Qatar 2022, varios futbolistas aprovechan su momento para descansar y volver a sus equipos para disputar lo que resta de la temporada. De igual forma, otros lo ven como la oportunidad de buscar un nuevo destino.

Es por esa razón, Tomás Granitto consideró que era el momento adecuado para dejar al Águila de San Salvador e irse como jugador libre al futbol de Argentina. El mediocampista habría llegado a un acuerdo con el All Boys de dicho país para ser parte de su plantel.

Granitto cuenta con el pasaporte argentino, lo cual facilita mucho las cosas para el club de la segunda división. De esta manera, el centro salvadoreño volverá a tener una experiencia fuera de su tierra natal.

Desde su juventud, estuvo representando al Team USA en la categoría sub 18, debido a que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. No obstante, en el 2013 optó por competir en el conjunto centroamericano en el Mundial sub 20, desde ese momento, se convirtió en una de las piezas claves en su selección, aunque ya no es convocado con regularidad.