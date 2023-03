Tomás Roncero indignado con 'The Best' por premiar a Messi, Dibu y Scaloni: "No engañen a la gente, no nos tomen por idio***"

Los premios The Best se realizaron este lunes 27 de febrero. El evento acaparó la atención de toda la prensa deportiva. El deporte argentino fue el más premiado de la noche, incluyendo a Emiliano Martínez, quien fue elegido el mejor arquero. Asimismo, Lionel Scaloni fue premiado como mejor director técnico y Lionel Messi se llevó el galardón a mejor jugador.

Estas elecciones no terminaron de convencer a varios amantes del fútbol, entre ellos el periodista de El chiringuito Tomás Roncero.

Tomás Roncero estalló en contra de la FIFA por los premios The Best

El español fue protagonista de un video en el que estalló en contra del máximo ente del fútbol por premiar a una terna argentina. Tomás tuvo fuertes palabras en contra de la FIFA por ser, según él, poco objetivos al momento de entregar los premios.

Tomás indicó que, para Gianni Infantino, la Champions League que ganó el Real Madrid no tiene importancia. “Infantino, pon un tango de fondo y ponte a bailar con los premiados. La 14 no tiene ni una importancia”, expresó mortificado Roncero.

El periodista les restó credibilidad a estos premios, puesto que son organizados por la misma FIFA. “Di que es el The Best de Qatar, el The Best del Mundial porque la FIFA organiza el Mundial y por lo tanto son sus premios de su Mundial”, acotó.

Tomás Roncero exigió a FIFA que no engañe a la gente con los premios The Best

Por otro lado, Tomás Roncero le pidió a la FIFA que no le tome el pelo a la gente. “No digan que el premio es de agosto del 2021 para acá. No engañen a la gente, no nos tomen por idiot**", acotó.

Ningún jugador del Real Madrid se presentó en los premios The Best a pesar de estar nominados. Por tanto, Vinicius Junior, Karim Benzema, Thibaut Courtois y Luka Modric no estuvieron presentes en el evento.