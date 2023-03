Universitario: La racha negativa que rompió en la Copa Sudamericana

Universitario de Deportes acabó con una racha negativa que lo ha acompañado en casi todas sus participaciones en la Copa Sudamericana. Esto gracias al triunfo que tuvieron por 2-0 ante Cienciano. Los merengues clasificaron a la fase de grupos del segundo torneo internacional más importante de la Conmebol cosa que solo habían logrado una vez en su historia.

La mala racha que tenía Universitario en la Copa Sudamericana

La 'U' ha participado de la Copa Sudamericana en seis ocasiones y en cinco de ellas se ha quedado eliminado en la fase previa. Los cremas no tenían suerte para poder alcanzar la fase de grupos del torneo. En el 2002, 2005, 2007, 2008 y 2016 no pudieron lograr avanzar en el campeonato. Esta estadística negativa jugaba en contra de los dirigidos por Jorge Fossati antes del encuentro con Cienciano; sin embargo, los goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera hicieron que la historia no se repita.

Lee también: Universitario de Deportes: ¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Universitario y su mejor participación en la Copa Sudamericana

Universitario tuvo una gran participación en la Copa Sudamericana del 2011. El equipo que en ese entonces estaba dirigido por José 'Chemo' del Solar llegó hasta los cuartos de final, pero los hinchas merengues se quedaron con la sensación de que pudieron avanzar más en el torneo. En aquel juego la 'U' se enfrentó al equipo brasileño Vasco da Gama. El primer duelo fue para el club crema (2-0), pero en la vuelta perdieron con un sorpresivo 5-2 y quedaron eliminados.

Ahora, los cremas tendrán que esperar hasta fines de marzo para saber en qué grupo estarán y contra que equipos jugarán en esta edición de la Copa Sudamericana. Universitario buscará igual o superar la gran participación que tuvieron en aquel 2011.