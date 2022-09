Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas en el duelo de segunda ronda del US Open ante Benjamin Bonzi. En pleno partido, el australiano le reclamó al juez de silla que aficionados estaban fumando. Además, escupió la red, acciones que no sorprenden a estas alturas.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante el segundo set del partido, el australiano aseguró que sentía un fuerte olor que venía desde la platea que se encontraba ubicado detrás de él. “Si fueran olores de comida, no me quejaría”, expresó Kyrgios.

Su incomodidad fue notoria. A pesar de ello, el árbitro decidió continuar sin sancionar a nadie. Cabe recalcar que en Nueva York es legal el consumo con fines recreativos, motivo por el cual nadie estaría incumpliendo la ley.

Tras varios minutos de quejas, el árbitro Jaume Campistol decidió hacer caso al pedido de Nick, quien se encontraba muy enojado con la situación. Campistol lanzó una advertencia mediante su micrófono: “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”.

Otra polémica

El encuentro prosiguió; ArrowRightsin embargo, poco después de la advertencia, la estrella australiana tuvo una polémica reacción contra su rival. A pesar de estar ganando el duelo, Kyrgios se mostró ofuscado por perder un punto y al momento de cambiar de lado, Nick lanzó un escupitajo en dirección de Benjamin Bonzi.

Si bien no le cayó al francés, el árbitro no dudó en ponerle una advertencia a Kyrgios, quien tras recibir el castigo se sentó en el banco para quedarse durante todo el descanso insultando a algunos aficionados que no paraban de insultarlo.