Weston McKennie fue declarado en venta por la Juventus

Las distintas ligas en Europa vuelven al ruedo luego de que el Mundial Qatar 2022 ha finalizado. Es por ello que varias escuadras importantes del Viejo Continente comenzaron a armar sus planillas de cara a lo que resta de la temporada. Una de ellas es la Juventus de Turín, quien puso a un jugador suyo en venta.

Lee también: Argentinos agotan camiseta albiceleste con las tres estrellas en pocas horas.

Se trata del estadounidense Weston McKennie, ya que no entra en los planes del entrenador Massimiliano Allegri. Se espera que algún club se lo lleve en el siguiente mercado de transferencias.

McKennie en venta

Weston McKennie llegó a la Juventus en la temporada 2020/21 proveniente del Schalke 04 de Alemania. Desde que aterrizó a Turín, muchos lo consideraban como uno de los elementos a tener en cuenta pues es un jugador joven con proyección. Sin embargo, su estadía en Italia no está completamente asegurada.

De acuerdo con información de medios italianos, como Tuttosport, el futbolista de los Estados Unidos no entra en los planes del entrenador Massimiliano Allegri. Por esa razón, será puesto a la venta en el siguiente mercado de pases en Europa, el cual inicia a partir del próximo 1 de enero del 2023.

Lee también: Maxi Morález se despide de New York City FC y vuelve al Racing Club.

Su salida no solo se debería a que el seleccionado estadounidense no se adaptó al sistema de juego del estratega. Se cree que Allegri no quiere desprenderse ni de Adrien Rabiot, ni de Paul Pogba, ya que los franceses si aportan más al equipo que el propio McKennie.

El joven de 24 años tendría pretendientes muy importantes, el Chelsea, Tottenham y Borussia Dortmund estarían interesados en hacerse con sus servicios. Aunque uno de los problemas son las altas pretensiones económicas que tiene Weston y que ninguna otra institución puede cubrir su costoso salario.