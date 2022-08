¡Empieza con el pie derecho! Wilder Cartagena anotó su primer gol en Orlando City

Wilder Cartagena vive un buen momento en los Estados Unidos. Desde su pase al Orlando City de la MLS ha ido sumando minutos en la cancha y demostrando su destreza para dominar el balón.

Fue así que el volante peruano logró marcar su primer gol en el país que lo acogió. Esto se dio durante un partido del Orlando City B por la MLS Next Pro. Luego de un tiro libre, Cartagena pudo enganchar un cabezazo, que le dio a su equipo el 3-1 contra el Rochester NY de la tercera división.

Wilder Cartagena reforzó al Orlando City B

Aunque Wilder Cartagena ya arrancó jugando semanas atrás en el Orlando City de primera división, esta vez fue llamado para apoyar al equipo alterno.

El peruano jugó durante 58 minutos. Su equipo culminó el partido con un rotundo 5-2. Cartagena se encuentra en un proceso de adaptación con el club y sumando minutos. Espera poder convertirse en titular indiscutible del equipo principal.

La llegada de Cartagena al Orlando City

Tras fichar por el Orlando City, actual equipo de Pedro Gallese, Wilder Cartagena se une a la lista de peruanos que juega en la MSL.

El jugador estuvo un corto periodo de tiempo en el Al-Ittihad Kalba de los Emiratos Árabes Unidos luego de su pase por el Godoy Cruz de Argentina.

Durante una entrevista, Wilder Cartagena indicó que estaba pasando por un proceso de adaptación. Además, indicó que Pedro Gallese lo estuvo ayudando todo el tiempo.

"Estoy muy contento de haber llegado. Mi adaptación está siendo buena, Pedro Gallese me está ayudando mucho en el tema del vestuario y todo eso. El comando técnico también, me están llevando de a poco, tengo un tiempo sin jugar y a veces trabajo a doble turno para ponerme a punto (…) "Por lo que me hablaron del club y lo que significa la MLS creo que era una gran oportunidad y aprovechando el tema de que mi renovación no estaba yendo bien en Emiratos Árabes Unidos, entonces decidí venir acá y no estoy arrepentido para nada", comentó al Area Sports Network.

Wilder Cartagena scored while playing with Orlando City B!!pic.twitter.com/LbOEkzq9Ub — Diego Montalvan (@DMontalvan) August 18, 2022