Zlatan Ibrahimović le lanza dardo a Pep Guardiola: "Espero que su ego no obstaculice a Haaland"

Mientras se recupera de su lesión a la rodilla, Zlatan Ibrahimovic aprovechó el tiempo para brindar entrevistas a diferentes medios italianos. Esta vez conversó con el medio 'Canal Plus' en donde habló sobre la actualidad del fútbol, pero lo que más destacó fueron las palabras hacia su exentrenador, Pep Guardiola.

El dardo de Ibrahimovic a Guardiola

Durante la entrevista, se le preguntó por Earling Haaland y lo bien que lo estaba haciendo en el Manchester City al mando de Guardiola. El sueco fue muy directo con su respuesta: "Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca”.

Hasta ahí todo bien, la polémica surgió cuando le preguntaron si Guardiola lo podía potenciar como jugador al noruego a lo que Ibrahimovic respondió: "¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás". Palabras que no tardaron en ser rebotadas por prensa internacional.

Zlatan habló sobre Kylian Mbappé

Luego de eso, también habló sobre Kylian Mbappé a quien considera un jugador extraordinario y sobre su decisión de quedarse en el PSG: "¿Si Mbappé hizo bien en quedarse en París? ¿Para quién? ¿Para él? No. Para EL PSG tal vez sí. Se puso en el puesto que más le importa al club y el club le dio las llaves de todo".

Más allá de criticar al francés, criticó al entorno del jugador: "Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores... Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación los padres creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero... ¿quién te crees que eres?".