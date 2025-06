El nuevo listado de las celebridades más ricas de Estados Unidos, publicado por Forbes en 2025, expone la transformación del entretenimiento en una plataforma de generación de riqueza a gran escala. En un contexto donde la influencia se traduce directamente en capital, diez figuras del espectáculo figuran entre las 38 mujeres más adineradas del país. Este año, el umbral mínimo para ingresar al ranking ascendió a U$D 350 millones, cien millones más que hace una década, lo que evidencia la aceleración del mercado.

El informe detalla cómo la capacidad de reinventarse, diversificar negocios y mantenerse en el centro de la atención pública han sido claves para estas mujeres. Más allá de la fama, sus nombres se vinculan hoy con firmas globales, marcas millonarias y estrategias de inversión que consolidan patrimonios superiores al de muchas empresas medianas.

El talento artístico ya no es su único ingreso

Las celebridades del ranking no solo se apoyan en sus carreras artísticas, sino que han sabido convertir su popularidad en vehículos financieros de gran escala. Desde colaboraciones con gigantes del retail hasta expansiones internacionales en el rubro cosmético, cada movimiento empresarial ha fortalecido su presencia en la economía global.

Listado de las celebridades más ricas en 2025, según Forbes

1. Oprah Winfrey

Su patrimonio alcanza los U$D 3 100 millones. Aunque su icónico programa concluyó hace casi tres lustros, la conductora y productora sigue activa con especiales televisivos recientes y un robusto portafolio de inversiones, que incluye propiedades en Hawái y un jet adquirido por U$D 75 millones.

2. Kim Kardashian

Posee una fortuna de U$D 1 700 millones, impulsada principalmente por su marca Skims, que alcanzó ventas cercanas a los U$D 900 millones. En 2024 lanzó NikeSkims, alianza con la multinacional deportiva que proyecta nuevas escalas de crecimiento.

3. Taylor Swift

A los 35 años, su riqueza asciende a U$D 1 600 millones, consolidada por el éxito rotundo de su gira The Eras Tour, que recaudó más de U$D 2 000 millones, rompiendo récords históricos en la industria musical.

4. Rihanna

Con U$D 1 000 millones, la artista de 37 años ha diversificado sus ingresos gracias a su línea de cosméticos Fenty Beauty y a su reciente incorporación a Victoria’s Secret, tras el repliegue de Savage X Fenty.

5. Madonna

Con U$D 850 millones, la reina del pop culminó su Celebration Tour, que obtuvo casi U$D 230 millones. Anunció además nuevos proyectos musicales, demostrando vigencia tras 40 años de carrera.

6. Beyoncé Knowles-Carter

Su patrimonio se estima en U$D 780 millones. Con su nueva gira Cowboy Carter, de 32 conciertos, retoma los escenarios a nivel internacional, reforzando su posición entre las más influyentes.

7. Selena Gómez

Acumula U$D 700 millones a sus 32 años. Fundadora de Rare Beauty, también destaca como actriz y coproductora de Only Murders in the Building, donde cobra U$D 600 000 por episodio.

8. Kylie Jenner

La más joven del ranking, con U$D 670 millones, ha ampliado su emporio Kylie Cosmetics hacia Asia, ingresando a mercados como India y Singapur con resultados prometedores.

9. Judy Sheindlin

La popular jueza televisiva, con U$D 580 millones a sus 82 años, continúa produciendo 120 episodios anuales de Judy Justice, ahora bajo un nuevo contrato con Amazon. También gestiona múltiples propiedades en EE.UU.

10. Céline Dion

Cierra el top con U$D 570 millones. Aunque enfrenta problemas de salud por el Síndrome de la Persona Rígida, sorprendió al público cantando en los Juegos Olímpicos y lanzó un documental autobiográfico en Prime Video.

Empresarias que leen el mercado con visión global

El poder económico de estas celebridades reside en su capacidad para interpretar las tendencias y responder con propuestas que conectan con audiencias globales. Ejemplos como los de Kim Kardashian y Kylie Jenner demuestran cómo la creación de marcas personales en cosmética y moda permite sostener —y escalar— fortunas con independencia del ritmo artístico.

Rihanna y Selena Gómez han hecho lo propio al convertir sus emprendimientos en sellos reconocibles en el mercado internacional, con estrategias de posicionamiento que trascienden su figura pública.

Longevidad, adaptabilidad y reinvención como claves del éxito

La permanencia en el tiempo también resulta determinante. Oprah Winfrey, Madonna y Beyoncé muestran que la trayectoria no es obstáculo, sino palanca. Con décadas de experiencia, reinventan formatos, lanzan nuevas propuestas y mantienen una audiencia leal.

Mientras tanto, figuras como Judy Sheindlin sostienen su éxito gracias a contenidos sólidos y renovación contractual. Este ranking evidencia que en la industria del entretenimiento, el verdadero poder no solo está en el talento, sino en cómo se administra.