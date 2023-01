¿A qué signos no les importa mucho su apariencia?

La astrología puede determinas las características de las personas de los 12 signos del Zodiaco. En esta ocasión, te presentamos a las personas que no se preocupan mucho por su aspecto físico y su limpieza personal.

Aries

Uno de los signos más descuidados con su con su imagen es Aries, pues se caracterizan por ser personas cerradas y que no les gusta coquetear. Por ende, no les importa mucho como lo ven otras personas y si otras personas se bañan o no. Incluso para salidas a fiestas, los Aries buscan la salida más fácil y no se preocupan por verse bien.

Piscis

Otro de los signos que no les importa su imagen es Piscis. Por lo general, les da mucha pereza arreglarse para salir y también suelen ser muy desordenados. No les importa dejar los platos sucios y tener la ropa amontonada en algún rincón.

Escorpio

Los nacidos bajo el signo de Escorpio tampoco muestras interés en su limpieza personal. No obstante, se preocupan mucho por lo que las otras personas piensan, así que quiere verse impecable y limpio sin necesidad de ser muy excéntrico.