¿Cómo sienten o expresan su dolor los signos del zodiaco?

Cada persona en el mundo es diferente, ya que han vivido experiencias distintas y reaccionan de acuerdo a sus propia personalidad. Asimismo, cada signo del Zodiaco tendrá su forma de expresar su tristeza y superar su propio sufrimiento.

En la siguiente nota, te explicamo cómo los signos reciben los disgustos y su forma de vivir el dolor.

Lee también: San Valentín: ¿Qué signos podrían odiar este día?

Aries

Este signo se caracteriza por tener un gran dominio de sus emociones. Es decir, pueden contrar su sentimiento y mantener la cabeza fría para buscar alguna solución. Debido a esto, reaccionan de forma tranquila ante desgracias y no deja que eso le afecte en su dia a dia.

Tauro

Si bien Tauro es un signo fuerte, es uno de los más sensibles y no puede contenerse cuando le pasan desgracias a sus seres queridos. Por lo que, es probable que llore y demuestre su frustración con gritos.

Géminis

Por su parte, Géminis es una persona muy comprensible y empática. Así que demuestra su apoyo a cualquiera que lo está pasando mal. Sin embargo, cuando sufre su persona decide aislarse y llorar en silencio.

Cáncer

En el caso de Cáncer, este signo no toma muy bien el sufrimiento. Pueden tardar mucho tiempo en recuperarse y secarse las lágrimas, será capaz de afrontarlo y aceptar las consecuencias.

Leo

En cuanto a Leo, sabe reaccionar friamente ante los momento de tensión. Esto no significa que no sea sensible, sino que sabe controlarse y busca mostrar una sonrisa a pesar de las adversidades.

Virgo

Por su parte, Virgo sabe separar la mente y el corazón. En una situación crítica, no muestra miedo y trata de actuar con serenidad.

Libra

Libra es muy sensible, pues no puede esconder su sufrimiento. En estas situaciones no puede reaccionar ni pensar en una solución. Sin embargo, cuando otras personas están sufriendo muestra su lado más cariñoso.

Escorpio

Por otro lado, Escorpio puede ser muy hábil para esconder sus sentimientos. Esto se debe a que pensara todo de forma muy calculadora para resolver su problema. Sin embargo, en privado mostratrá su lado más sensible.

Sagitario

Sagitario puede ser muy sensible, pero sabe que debe enfrentar los problemas. Vivir su dolor no le impide en organizar y pensar en sus siguientes movimientos.

Capricornio

Capricornio asumirá el solor en silencio cuando la situación haya terminado. Pero, en el momento se mostrará frío y calculador para encontrar una solución a sus problemas.

Lee también: ¿A qué signos del zodiaco les dificulta amar?

Acuario

En cuanto a Acuario puede quedarse sin fuerzas en momentos de dolor. Especialmente si su familia y amigos cercanos se encuentran involucrados.

Piscis

Finalmente, Piscis puede tardar en reaccionar cuando pasa por un momento de dolor. Por lo que, es importante demostrarle mucho apoyo.