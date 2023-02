¿Qué signo del zodiaco es el Ofiuco y por qué genera dudas?

En los últimos días se ha hablado mucho sobre Ofiuco. Y es que, muchos aseguran que este 2023 el horóscopo cambió, pues ahora Ofiuco es un nuevo signo y este se encuentra entre Sagitario y Escorpio.

¿Qué signo zodiacal es el Ofiuco?

Ofiuco no es un signo del Zodiaco, sino una constelación que es parte del zodiaco astronómico. Este se diferencia del astrológico, pues ambos son campos diferentes. La astronomía estudia la composición de los astros y la astrología estudia la posición y el movimiento para interpretar el futuro de las personas.

En resumen. Ofiuco existe y se encuentra en el cielo en medio de la constelación de Sagitario y Escorpio. Sin embargo, eso no significa que es un signo del Zodiaco. Este ya fue establecido hace más de 3000 años por los babilonios, quienes dividieron la rueda celeste en 12 signos.

La NASA afirma que no es un signo del Zodiaco

La propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha tenido que la existencia de Ofiuco no tiene nada que ver con la astrología, pues no depende de la ciencia.

Ofiuco está presente en el zodiaco astronómico, este se refiere a la franja en la esfera celeste en el que la Luna, el Sol y los planetas se mueven de forma anual. De acuerdo con la NASA, el horóscopo no cambió, sino que descubrieron que tanto el Sol como la Luna pasan por las constelaciones de Cetus y Ofiuco.

¿Por qué Ofiuco está fuera del horóscopo?

Ofiuco no es considerado en parte del horóscopo, simplemente porque no está incluída en las artes adivinarotiras de los babilonias. Asimismo, estos dividieron los 360° de la rueda celeste en partes iguales, siendo esta la razón por la que quedaron 12 signos y no 13.