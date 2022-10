Soñar con peces es la representación de los constantes cambios que pueden acontecer tu día a día. En el plano terrenal estos animales siempre han estado relacionados con la abundancia, la vida y la libertad.

No obstante, a veces hay que tener en cuenta el panorama de los sueños ya que también pueden significar algunos sentimientos reprimidos o miedos escondidos.

Aquí te traemos algunos de los significados más recurrentes.

Una vida solitaria

Si soñamos con peces muertos el significado no es muy positivo, pero tampoco catastrófico. El pez muerto simboliza la soledad y los problemas emocionales en tu vida. Es probable que estés pasando por situaciones abrumadoras y no has podido liberarte de estos sentimientos. Deberías conversar con alguien sobre lo que te sucede ya que la mayoría de las veces los sueños son una proyección de lo más recóndito de nuestro ser y sin estabilidad emocional no podrás llevar una vida plena.

Lee también: ¿Qué significa soñar con gallinas?

Tomarás decisiones complicadas

En caso sueñes con peces grandes o peces gordos es probable que muy pronto te enfrentes a una situación compleja en tu vida donde deberás tomas una decisión complicada. Si ya te encuentras en ese estado es probable que te sientas preocupado y nervioso por tener que elegir. Eres de las personas que le temen a los cambios que puedan presentarse. Es importante que analices tus sentimientos ya que detrás de este temor puede esconderse algún problema de autoestima que debas superar.

Momentos felices

Si en tu sueño ves peces pequeños, muy pronto tendrás noticias buenas o pasarás por acontecimientos importantes, aunque esta dosis de euforia será corta debes aprovecharla al máximo.

Lee también: ¿Qué significa soñar con una inundación?

En caso en tu sueño lo particular sean los peces de colores muy llamativos es un presagio que vendrán tiempos buenos. Habrá cambios importantes en tu rutina y si los peces llegan a estar en el mar la felicidad y la libertad se multiplicarán por mil, puede que un viaje sorprenda a tu vida.