Horóscopo de hoy gratis, lunes 28 de noviembre: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Iniciamos un nuevo mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, lunes 28 de noviembre, para los signos del Zodiaco.

Aries

Es momento de recuperar el tiempo perdido en el trabajo. Hoy generas ganancias. En el amor, hay cosas que empiezan a mejorar a través de una recapacitación.

Tauro

Empiezas a avanzar. Los caminos del trabajo se acomodan y llegas a un buen puerto laboral. En el amor, las cosas que necesitas o que deseas se dan para mejorar tu relación.

Géminis

Cuidado con temas del pasado que no se han cerrado y podrían generarte un estancamiento en lo profesional. En el amor, todo lo que decidas hacer tiene que ser pensando en tu presente, aléjate de ideas negativas.

Cáncer

En el trabajo te dan una gran oportunidad para que sigas generando proyecciones o hay entrada de dinero. En el amor, todo lo que tú das empieza a tener frutos. Hoy alguien se acerca para darte amor.

Leo

Sales de una situación problemática y empiezas a ver grandes resultados gracias a la ayuda de una persona especial. En el amor, todo lo que sentías perdido cambia y recuperas las ganas de ir hacia otra nueva etapa en tu vida.

Virgo

Estás más comprometido con el trabajo. En el amor es momento de mirar hacia una nueva vida sentimental.

Libra

Las cosas cambian y mejoran. Es el momento de moverte porque vienen cambios fuertes en el trabajo. En el amor, llega una conversación interesante que hará que puedas decidir desde hoy.

Escorpio:

El trabajo no se mueve. Es momento de no angustiarse y solo esperar. En el amor, no hay grandes resultados en esta semana. Es tiempo de aclarar tus sentimientos.

Sagitario

Tienes el poder en tus manos. Nuevos Hay caminos para encontrar dos grandes oportunidades. En el amor estás observando qué hay situaciones que se pueden dar para mejorar y traerte paz, sigue ese camino.

Capricornio

Eres tan inteligente que tus ideas las mueves hacia donde sí tienen que estar. El éxito y el logro te siguen. En el amor, estarás pensando en hacer una jugada importante para cambiar tu vida.

Acuario

Cuidado con los chismes y los comentarios en el trabajo que podrías tener un mal momento. En el amor, no sientas que te traicionan, no imagines cosas donde no las hay, convérsalas.

Piscis

Abre tu mente a nuevas oportunidades y acciones para generar más ingresos, no te cierres. En el amor, estás dudando y no sabes cuál es el camino que tendrás que tomar, calma.