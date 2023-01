Horóscopo de hoy gratis, lunes 9 de enero: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Empezamos un nuevo año y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, lunes 9 de enero, para los signos del Zodiaco.

Aries

En el trabajo, estarás viendo cosas donde no las hay. En el amor, no estés pensando en cosas negativas que no te llevan a ningún lado.



Tauro

En el trabajo cuidado con sentir que hay situaciones lentas y no avanzas, relájate. En el amor, debes conversar y acercarte más a la persona indicada.

Géminis

Cuidado con las discusiones y los chismes en el trabajo, puedes tener conflictos. En el amor, los celos con las rivalidades están presentes desde hoy.

Cáncer

Recapacita sobre un tema pendiente que debes de superar. En el amor, las cosas se arreglan, mejoran y te sentirás en calma.

Leo

Hoy estarás viendo algo interesante y estarás feliz. En el amor, se acomodan las situaciones que estaban dando un gran dolor de cabeza.

Virgo

Es momento de analizar y pensar en el siguiente paso a dar. En el amor, momento de espera, de no hacer cambios y solamente avanzar.

Libra

Evolución, crecimiento y mucho por venir en el trabajo. En el amor, estarás conversando con alguien especial para ser feliz.

Escorpio

Una gran noticia llega para ti el día de hoy, silencio, no cuentes nada. En el amor, ilusiones y reconciliaciones para estar en paz.

Sagitario

Es momento de análisis y reflexión sobre un tema laboral, cuidado. En el amor, no te alejes ni te quedes solo,. Es momento de socializar.

Capricornio

Movilidad y seguridad laboral hoy. En el amor, se acomoda tu mente y todo seguirá creciendo.

Acuario

Cosas que se arreglan y situaciones que deben mejorar económicamente, sigue adelante. En el amor, las cosas se dan para tener el triunfo y el éxito del ser amado.

Piscis

Estarás analizando algunas cosas que tenían retraso, avanza. En el amor, sacas en cuenta aquello que sí debes de mover, las cosas cambiarán.