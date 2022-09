Horóscopo de hoy gratis, miércoles 28 de septiembre: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Estamos próximos a fin de mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, lunes 26 de septiembre, para los signos del Zodiaco.

Aries

Estarás pasando por una etapa de resurrección en temas laborales. Depende de este momento para que salgas adelante. No dudes El amor te dará una segunda oportunidad. No debes desaprovecharla. ¡Confía!



Tauro

Ya aprendiste la lección y estás más preparado que nunca, todo lo que aparezca en tu camino lo sabrás resolver. El amor te pide ir con calma y no enfadarte con familiares o pareja, mucho cuidado hoy.



Géminis

Es el mejor momento para hacer ese intercambio de ideas y conocimientos. Te llevarán a nuevos proyectos. En el amor, compartirás mensajes muy importantes.



Cáncer

Estabilidad es tu palabra clave. Hoy estás más seguro que nunca de las cosas que haces. El amor te da una nueva visión de las cosas para sacar adelante tu vida. ¡Suerte!





Leo

Llega la ayuda deseada. Aquello que estas sintiendo muy ajustado hoy se puede liberar. En el amor, los temas se empiezan a resolver. Hay más claridad en tu vida amorosa.



Virgo

Hoy tendrás una buena noticia. El amor te pone una prueba y debes tomarla, pues es necesario para tu nueva etapa.



Libra

Éxito por venir, pues no eres una persona que suele quedarse esperando. Hoy una conversación te pondrá muy feliz. En el amor, todos los temas del pasado son olvidados y haces borrón y cuenta nueva.



Escorpio

Cuidado con las rivalidades. No comentes de más y no confundas las cosas. El amor te pide no enfrentarte hoy, deja pasar tus conflictos internos que no te permiten ser feliz, calma.







Sagitario

Te quedarás sorprendido con algo que ya no va más para ti. Prepárate y sigue con fe. En el amor, se sentirás algo angustiado por no resolver las cosas que se presentan en el día. Es tiempo de análisis.



Capricornio

Renaces como el ave Fénix y te sientes más libre y optimista. Tu vida dará un giro radical. El amor te abre puertas y tu estarás preparado para ese siguiente paso. ¡Ama!



Acuario

Deja de lado el resentimiento y no juzgues. Quizás es mejor limar asperezas para tu bien. El amor te pondrá en un momento importante donde solo tu sabrás que es lo mejor, no te vas a equivocar.



Piscis

Estás entre la espada y la pared. Si no sabes qué camino tomar, espera. El amor te da un tiempo de insatisfacción y eso te preocupa. Desde hoy, solo sigue a tu corazón. Será lo mejor