En un contexto en el que las políticas antimigratorias arrecian cada día, el ambiente en las calles y establecimientos estadounidenses se torna cada vez más peligroso y violento para la comunidad latina e hispana. Muchas familias, pues, viven episodios de discriminación cada día, y más allá de las fiscalizaciones excesivas de agentes como ICE, deben sortear también ofensas y maltratos por parte de habitantes conservadores.

En Texas, una madre de familia vivió recientemente un episodio de discriminación por su origen hispano, según dio a conocer el medio Univisión. En la ciudad de Irving, la mujer, de nombre Blanca López, asistió junto a sus dos hijas a una tienda de Starbucks ubicada al interior de un Target, el 23 de junio. Cuando recibió su pedido, un latte de Horchata que sus hijas le habían invitado, pudo notar que, en su vaso, uno de los baristas había escrito un mensaje ofensivo, una frase claramente discriminatoria que hacía referencia a su identidad de persona no americana.

Texas: Este fue el mensaje ofensivo en el vaso de Starbucks

El mensaje escrito en el vaso de López rezaba lo siguiente: “What do you call a sick eagle? Illegal.” La frase, cuya traducción literal dice “¿Cómo llamas a un águila enferma? "Ilegal”, es en realidad un juego de palabras comprensible sólo en inglés, pero que hace hincapié en la palabra “ilegal”.

El hecho tomó por sorpresa a la madre hispana y a sus hijas. López, quien se sintió ofendida, comenta que dio aviso a uno de los gerentes de la tienda, quien se asombró por lo ocurrido y le pidió las disculpas del caso. A pesar de ello, Blanca López continúa a la espera de una respuesta oficial por parte de la cadena de café.

Target, que albergaba el establecimiento en su interior, también se pronunció en un comunicado sobre el hecho. No obstante, según el medio Univisión, no se develaron detalles de que se fuera a tomar acción correctiva alguna.

Discriminación a la comunidad latina e hispana en Estados Unidos

Aunque Starbucks ha asegurado que el hecho se mantiene en investigación, y que la empresa posee “tolerancia 0” a los actos discriminatorios, lo cierto es que incidentes como este son parte de una realidad que día a día enfrentan los latinos e hispanos en Estados Unidos.

La mujer afectada, además, señaló que dicho episodio no solo es una falta de respeto y un acto de discriminación, sino que también es una situación sensible y dolorosa para ella, dado que muchos personas cercanas a su círculo han sido deportadas en los últimos meses, en el contexto de las medidas antimigratorias cada vez más duras.