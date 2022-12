Horóscopo de hoy gratis, viernes 16 de diciembre: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Iniciamos un nuevo mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, viernes 16 de diciembre, para los signos del Zodiaco.

Aries

La vida laboral no la debes tomar como un juego. Ya terminó el momento del descanso, crece. En el amor, debes relajarte un poquito más, pero pedir compromiso a ese ser especial es lo importante para ti hoy.

Tauro

Tienes el control de todas las situaciones en el trabajo y eso te lleva a ser exitoso. En el amor, suelta, no domines a las personas porque así lo quieres, podrías terminar perdiendo.

Géminis

Cansancio y situaciones que no avanzan a nivel profesional, dedícate más. En el amor, hay cosas que sí o sí se dan para que tú empieces a reaccionar, abre los ojos.

Cáncer

Una nueva visión en la vida hace que el trabajo empiece a moverse a través de una inseguridad, aprovecha el movimiento. En el amor no te aburras, no te sientas comprometido si no lo deseas, libérate.

Leo

Deja de lado la situación de estrés, no es momento de angustiarse y de tener cosas falsas. En el amor todo lo que quieras conseguir se dará de manera lenta.

Virgo

Hoy te liberas de situaciones que no son oportunas para ti y te dará la tranquilidad para crecer. En el amor todo se soluciona y las cosas son siempre para tu mayor bien.

Libra

Momento de fluir, de avanzar y de darte una oportunidad laboral, éxito. En el amor, dejas de lado el pasado y lo que viene para ti será grandioso.

Escorpio

Un nuevo comienzo laboral, situaciones de propuestas que las superas si las tomas muy bien. En el amor, empezar de cero es lo importante para tener un nuevo año exitoso y de compromiso.

Sagitario

Integras a tu vida profesional lo bueno y lo malo, hoy retomas algo y lo haces bien. En el amor, por fin encuentras la estabilidad. Dejas lo negativo y te quedas con lo principal: el amor.

Capricornio

Tiempo de celebración, hoy hay una reunión importante que te dará la felicidad en el trabajo. En el amor situaciones de realización y compromiso llegan para ti, estás a puertas de una gran solución.

Acuario

Momento de darse cuenta de aquellas cosas que ya no van más y que hoy suman a tu vida, éxito. En el amor abres los ojos y ves diferente a las personas que están a tu lado, recurre al corazón.

Piscis

Renacer es importante para ti a nivel económico y profesional, y eso es lo que tendrás desde hoy. En el amor, tiempos negativos que se van y situaciones que cambian, donde te dan conformidad