Horóscopo de hoy gratis, viernes 16 de septiembre: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Estamos mitad de mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy, viernes 16 de septiembre, para los signos del Zodiaco.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Estarás muy bien el día de hoy gracias a tu aumento de ingresos o de salidas exitosas en un gran proyecto. El amor te dará un momento para dar mucho de ti y eso te hace muy feliz.

Tauro

Encaminado al éxito y a todo lo que debe crecer. El amor te pone en un buen lugar.

Géminis

Estás aferrándote a algo que se debe dejar o mover. Hoy liberas una gran carga. En el amor, no abandones tu vida y continua con tus ideas.

Cáncer

Te molesta algo del trabajo que no te pone bien y que quieres mover. El amor, con todo lo que implica -cargas y lentitud- está presente, aclárate.

Leo

Decisión importante y cosas muy bien elegidas. El amor te hace fuerte, pero cuidado con las discusiones.

Virgo

Traiciones descubiertas el día de hoy. No caigas en el juego y déjalas pasar. El amor y todo lo bueno para ti si te alejas de los chismes.

Libra

Paciencia y buen humor en el trabajo, ya que aún no se mueven las cosas. El amor te dará lo que deseas vivir, pero será en un tiempo más de espera. Calma.

Escorpio

Inicio de temas laborales exitosos y un tema pendiente se resuelve. El amor te hace ver las cosas como un sueño, ¡síguelo!

Sagitario

Se concreta un proyecto o algo que estabas esperando que llega a ti de la mejor manera. El amor y sus movimientos correctos cuando ya tienes claro lo que deseas, ¡entrégate!

Capricornio

Deja de pensar en tener todo a la vez y enfócate en una sola cosa. El amor te hace reflexionar sobre lo que deseas, hoy analizas todo.

Acuario

Estás en el mejor momento laboral. El amor y sus detalles para seguir adelante con tus planes, vive.

Piscis

Descansa en el trabajo y no muevas nada si aún no estás seguro. El amor te da un tiempo de espera, pero no te angusties que todo se resolverá a tu favor.