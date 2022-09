Horóscopo de hoy gratis, viernes 2 de septiembre: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Comienza un nuevo mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy, viernes 2 de septiembre, para los signos del Zodiaco.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Fuerza y acción en temas donde se aclaran o se habla sobre un nuevo proyecto. En el amor, estás a punto de iniciar algo muy bonito.

Tauro

Cuidado con discutir y tener conflictos no resueltos. Te puede perjudicar. El amor es el vínculo principal de tu vida y no puedes entrar en disputas, cuida tu vida sentimental.

Géminis

El dinero llegará por medio de un nuevo proyecto o aumento de sueldo. El amor te hace tener la experiencia de una familia o pareja con buen sentimiento, déjate llevar.

Cáncer

Tu comportamiento es muy bueno. Tomarás decisiones que te darán estabilidad. El amor te pide no ser tan drástico, cuidado con la mala imagen.

Leo

Una etapa de coordinación para un evento importante se presenta hoy. Acuerdas y cierras contratos. El amor te da una etapa de reconciliación o nueva relación, hoy acércate a la pareja.

Virgo

Deja de lado el pasado o mal momento y vive el presente con optimismo. El amor te da un tiempo de reflexión y madurez para cerrar una etapa difícil, piénsalo.

Libra

Deja de querer gobernar todo o hacer las cosas sin ayuda, hoy delega responsabilidades. El amor es para ser libre de emociones y sentimientos, recuerda nada que te ate te ayudará a ser feliz, suéltate.

Escorpio

Muchas cosas buenas por venir, ya sea dinero, clientes, o conversaciones, atento a los mensajes. El amor es lo mejor para ti con un brillo especial y la felicidad a puertas, disfruta.

Sagitario

Éxito coronado y triunfo en lo emprendido, algo bueno está por venir. El amor esta se mueve a mil y todo lo que converses hoy arreglara un tema pendiente.

Capricornio

No discutas o te enfrentes con personas que no valen la pena, deja el mal momento hoy. El amor deja de lado lo que puedas ver en temas de celos y discusiones porque algo se pondrá en mal tiempo.

Acuario

Estás cargando con una responsabilidad increíble y no debes estresarte por lo que no se mueve, hoy suelta. El amor no te deja crecer por lo que estás llevando solo, hoy aclara las cosas.

Piscis

Cuidado con el aburrimiento y el cansancio, es tiempo de mover las cosas. El amor, el miedo y la soledad están jugando en contra y es momento de decir lo que sientes.