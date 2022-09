Horóscopo de hoy gratis, viernes 9 de septiembre: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Comienza un nuevo mes y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy, viernes 9 de septiembre, para los signos del Zodiaco.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Hoy se inician muchos proyectos con los cuales tendrás una gran oportunidad para crecer. En el amor, no dudes. Tú ya sabes lo que deseas y cuál es el mejor camino. Solo toma fuerza y dile no al miedo.

Tauro

Es el mejor momento para comprender que todo tiene su tiempo. Momento de descubrimiento y eso te dará tranquilidad en el amor.

Géminis

Despacio se llega lejos, estas en un momento de transición. Calma y no decidas nada. En el amor, no se mueven las cosas porque no sabes hacia donde ir. Si eso es lo que sientes, es mejor no cambiar aun nada, hoy piénsalo.

Cáncer

Muchas transformaciones empiezan hoy y eso te dará apertura a muchos proyectos. ¡Dale con todo! En el amor, todo cambia. No tengas miedo de lo que pueda venir. Desde hoy será lo mejor para ti. Confía.

Leo

Cuidado con el aburrimiento y los momentos de estancamiento. Debes trabajar más. En el amor, sientes que no pasa nada más importante y que todo sigue igual. Convérsalo, será lo mejor.

Virgo

Seguro estas sintiéndote como un extraño y no sabes si seguir en ese nuevo proyecto. En el amor, tienes miedo y no sabes si estará bien dar ese primer paso, lo mejor es decir sí puedo.

Libra

Un día para aclarar la mente en el trabajo ya que todo se movió y te dejo confundido, espera el cambio. En el amor, es el mejor momento para saber que puedes hacer y hacia donde te puedes mover, ese tema de miedo y desorden emocional por fin se va, suerte.

Escorpio

El silencio es necesario. Tus proyectos no deben salir a la luz, guárdalos para ti. En el amor, llega una noticia muy bonita o una relación que se aclara para ti. Eso te hará sentir más feliz, adelante con los cambios.

Sagitario

Tiempos buenos para participar en los proyectos que tenías en mente. En el amor, sientes ganas de tener una buena relación y trabajas para ello.

Capricornio

Un día para arriesgar todo y no dejar nada para después, a darle con todo. En lo sentimental todo puede cambiar desde hoy. Es una etapa de renovación y de entrega solos o acompañados, se mueve tu energía de amor.

Acuario

Hoy solo sigue tu voz interior y no sigas ningún consejo. En el amor, viene un tiempo de análisis y descanso.Ya no te preocupes tanto por lo que no llega aún, será mejor calmar la mente.

Piscis

Todo estará bajo control y se reponen algunos temas que no avanzaban. En el amor, por fin manejas todo como deseas con buena energía, todo se coloca hoy a tu favor.